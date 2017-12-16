Facebook разрешил удалять посты друзей и групп в ленте новостей

Москва, 16 декабря. Социальная сеть Facebook начала тестировать функцию временного «удаления» постов друзей и групп из ленты новостей.

Функция получила название Snooze. С ее помощью в новостной ленте можно скрывать на 30 дней посты друзей, страниц и групп, не отписываясь от них.

Как сообщает «Телеканал 360», официально Snooze стала работать в соцсети 16 декабря, однако в России сервис пока недоступен.

В минувшую пятницу стало известно, что соцсеть «Вконтакте» вводит возможность стирать уже отправленные сообщения из диалогов и бесед для всех пользователей. Удалить послание можно в течение суток, сообщала «Газета.ру».