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Россия
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Общество
Facebook разрешил удалять посты друзей и групп в ленте новостей
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    Facebook разрешил удалять посты друзей и групп в ленте новостей

    22:52  16 Декабря 2017  /обновлено: 22:52  16 Декабря 2017
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    Facebook разрешил удалять посты друзей и групп в ленте новостей

    Москва, 16 декабря. Социальная сеть Facebook начала тестировать функцию временного «удаления» постов друзей и групп из ленты новостей.

    Функция получила название Snooze. С ее помощью в новостной ленте можно скрывать на 30 дней посты друзей, страниц и групп, не отписываясь от них.

    Как сообщает «Телеканал 360», официально Snooze стала работать в соцсети 16 декабря, однако в России сервис пока недоступен.

    Facebook разрешил удалять посты друзей и групп в ленте новостей

    В минувшую пятницу стало известно, что соцсеть «Вконтакте» вводит возможность стирать уже отправленные сообщения из диалогов и бесед для всех пользователей. Удалить послание можно в течение суток, сообщала «Газета.ру».

    Автор: Олеся Волкова
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    #вконтакте #facebook #соцсети
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