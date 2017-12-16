Выборы-2018: Собчак не откажется от кампании ради Явлинского

Москва, 16 декабря. Телеведущая Ксения Собчак не станет отказываться от участия в предвыборной гонке ради основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, но готова пойти на это ради регистрации кандидатом Алексея Навального, сообщила официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на встрече со сторонниками в Екатеринбурге Собчак заявила, что готова отказаться от выборов ради Навального или Явлинского, если те будут зарегистрированы в качестве кандидатов.

Чудинова пояснила, что цитата Собчак была вырвана из контекста. По ее словам, телеведущая призывает демократических лидеров к объединению.

Как сообщают РИА Новости, при этом Чудинова подтвердила, что «ее обязательства отозвать свою кандидатуру в случае допуска Навального остаются неизменными».

Глава ЦИК России Элла Памфилова неоднократно заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах-2018, сообщала «Газета.ру». Он сможет вернуться к этому вопросу только после 2028 года.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Избирательная кампания стартует 18 декабря.