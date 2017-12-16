Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Выборы-2018: Собчак не откажется от кампании ради Явлинского
Общество
Выборы-2018: Собчак не откажется от кампании ради Явлинского
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выборы-2018: Собчак не откажется от кампании ради Явлинского

    22:35  16 Декабря 2017  /обновлено: 22:35  16 Декабря 2017
    50

    Выборы-2018: Собчак не откажется от кампании ради Явлинского

    Москва, 16 декабря. Телеведущая Ксения Собчак не станет отказываться от участия в предвыборной гонке ради основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, но готова пойти на это ради регистрации кандидатом Алексея Навального, сообщила официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что на встрече со сторонниками в Екатеринбурге Собчак заявила, что готова отказаться от выборов ради Навального или Явлинского, если те будут зарегистрированы в качестве кандидатов.

    Чудинова пояснила, что цитата Собчак была вырвана из контекста. По ее словам, телеведущая призывает демократических лидеров к объединению. 

    Как сообщают РИА Новости, при этом Чудинова подтвердила, что «ее обязательства отозвать свою кандидатуру в случае допуска Навального остаются неизменными».

    Выборы-2018: Собчак не откажется от кампании ради Явлинского

    Глава ЦИК России Элла Памфилова неоднократно заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах-2018, сообщала «Газета.ру». Он сможет вернуться к этому вопросу только после 2028 года.

    Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Избирательная кампания стартует 18 декабря.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #собчак #явлинский #выборы-2018
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть