Сирия: САА взяла под контроль несколько холмов в провинции Дамаск
Дамаск, 16 декабря. Сирийские правительственные войска взяли под контроль несколько холмов в районе Бейт-Джинна провинции Дамаск Сирийской Арабской Республики. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.
#SAA liberates several strategic hills, establish fire-control over #HTS-held “Magh Al-Meer” & split #BeitJinn pocket in 2. #DAMASCUS #QUNEITRA #GOLAN— 24 Resistance Axis (@Syria_Hezb_Iran) December 16, 2017
Interactive Map #Syria: https://t.co/e7pSHgWeQR pic.twitter.com/gZUz7QiPA5
Силам САА удалось взять в карман боевиков вооруженного фрмирования «Тахрир аш-Шам» близкого к запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 в районе Бейт-Джинна.
Источник Федерального агентства новостей передал видеозапись противостояния армии САР с боевиками.
Накануне стало известно об уничтожении командира «Тахрир аш-Шам» в провинции Идилб Сирийской Арабской Республики.
1 Организация запрещена на территории РФ.