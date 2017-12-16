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Сирия: САА взяла под контроль несколько холмов в провинции Дамаск
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    Сирия: САА взяла под контроль несколько холмов в провинции Дамаск

    22:29  16 Декабря 2017  /обновлено: 22:31  16 Декабря 2017
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    Сирия: САА взяла под контроль несколько холмов в Даръа

    Дамаск, 16 декабря. Сирийские правительственные войска взяли под контроль несколько холмов в районе Бейт-Джинна провинции Дамаск Сирийской Арабской Республики. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

    Силам САА удалось взять в карман боевиков вооруженного фрмирования «Тахрир аш-Шам» близкого к запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 в районе Бейт-Джинна.

    Сирия: САА взяла под контроль несколько холмов в Даръа

    Источник Федерального агентства новостей передал видеозапись противостояния армии САР с боевиками.

    Накануне стало известно об уничтожении командира «Тахрир аш-Шам» в провинции Идилб Сирийской Арабской Республики.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #даръа #тахрир аш-шам #бейт-джинн
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