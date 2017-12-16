Сирия: САА взяла под контроль несколько холмов в провинции Дамаск

Дамаск, 16 декабря. Сирийские правительственные войска взяли под контроль несколько холмов в районе Бейт-Джинна провинции Дамаск Сирийской Арабской Республики. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

Силам САА удалось взять в карман боевиков вооруженного фрмирования «Тахрир аш-Шам» близкого к запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 в районе Бейт-Джинна.

Источник Федерального агентства новостей передал видеозапись противостояния армии САР с боевиками.

Накануне стало известно об уничтожении командира «Тахрир аш-Шам» в провинции Идилб Сирийской Арабской Республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.