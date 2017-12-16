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Автобус перевернулся в Иркутской области: пострадали 10 человек
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    Автобус перевернулся в Иркутской области: пострадали 10 человек

    22:19  16 Декабря 2017  /обновлено: 22:20  16 Декабря 2017
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    Автобус перевернулся в Иркутской области: пострадали 10 человек

    Иркутск, 16 декабря. Десять человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Иркутской области: пытаясь избежать столкновения с фурой, водитель общественного транспорта не справился с управление, из-за чего автобус перевернулся.

    Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, авария произошла в 20.14 мск. Предварительная причина ДТП: водитель не справился с управлением. Общественный транспорт следовал по дороге за грузовиком. В какой-то момент фура затормозила. Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, свернул, но не справился с управлением, и автобус перевернулся.

    По данным источника, автобус принадлежит областному учреждению «Автоколонна №1880». 

    По предварительным данным, в аварии пострадали десять человек. Сейчас их развозят по больницам. Известно, что несовершеннолетние в ДТП не пострадали. 

    Автобус перевернулся в Иркутской области: пострадали 10 человек

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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