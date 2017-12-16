 Автомобилисты поддержали введение нормы об обязательности светоотражающей одежды



Москва, 16 декабря. Автомобилисты считают принятое правительством решение, обязывающее водителей надевать светоотражающую одежду в темное время суток, правильным, но подчеркивают, что проведение разъяснительной работы в обществе было бы более эффективной мерой.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает водителей при вынужденной остановке вне населенных пунктов надевать светоотражающую одежду в темное время суток.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев заявил телеканалу RT, что, по его мнению, нововведение без введения штрафов хоть и вряд ли будет применяться повсеместно, но «задано абсолютно правильное направление».

При этом он добавил, что в данном случае первостепенное значение имеет не возможное наказание, а формирование моды на использование светоотражающей одежды среди водителей.

Точку зрения Канаева разделяет также председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. По его мнению, разъяснительные методы оказались бы более действенными.