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Общество
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Россия
Автомобилисты поддержали введение нормы об обязательности светоотражающей одежды
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    Автомобилисты поддержали введение нормы об обязательности светоотражающей одежды

    22:19  16 Декабря 2017  /обновлено: 22:20  16 Декабря 2017
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     Автомобилисты поддержали введение нормы об обязательности светоотражающей одежды
    Москва, 16 декабря. Автомобилисты считают принятое правительством решение, обязывающее водителей надевать светоотражающую одежду в темное время суток, правильным, но подчеркивают, что проведение разъяснительной работы в обществе было бы более эффективной мерой. 

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает водителей при вынужденной остановке вне населенных пунктов надевать светоотражающую одежду в темное время суток. 

    Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев заявил телеканалу RT, что, по его мнению, нововведение без введения штрафов хоть и вряд ли будет применяться повсеместно, но «задано абсолютно правильное направление».

    При этом он добавил, что в данном случае первостепенное значение имеет не возможное наказание, а формирование моды на использование светоотражающей одежды среди водителей.

    Точку зрения Канаева разделяет также председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. По его мнению, разъяснительные методы оказались бы более действенными.

    Автомобилисты поддержали введение нормы об обязательности светоотражающей одежды

    Автор: Олеся Волкова
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    #медведев #автомобили #законодательство
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