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Общество
Выборы-2018: Собчак не откажется от кампании ради Явлинского
Политика
«Нет никаких оснований относиться к РФ враждебно»: Ле Пен пожелала победы Путину
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    «Нет никаких оснований относиться к РФ враждебно»: Ле Пен пожелала победы Путину

    22:02  16 Декабря 2017  /обновлено: 22:02  16 Декабря 2017
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    «Нет никаких оснований относиться к РФ враждебно»: Ле Пен пожелала победы Путину

    Прага, 16 декабря. Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пожелала победы президенту России Владимиру Путина на предстоящих в 2018 году выборах.

    Выступая на антимиграционной европейской конференции в Праге, Ле Пен отметила, что считает неправильным взятый ЕС курс по обострению отношений с Россией и надеется на то, что со временем он будет изменен.

    «Нет никаких оснований относиться к РФ враждебно»: Ле Пен пожелала победы Путину

    «Мы, конечно же, хотим победы Владимира Путина, поскольку верим в то, что Франция и Россия должны улучшить двусторонние отношения. Нет абсолютно никаких оснований относиться к России враждебно, как это уже несколько лет делает Евросоюз», — приводит ее слова France Presse.

    Напомним, что президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться на четвертый президентский срок. Среди других вероятных кандидатов на президентское кресло также называют лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бывшего лидера «Яблока» Григория Явлинского и телеведущую Ксению Собчак.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #марин ле пен #выборы-2018
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