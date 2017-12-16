Москва, 16 декабря. Россия поможет руководству Сирийской Арабской Республики, чтобы не позволить Соединенным Штатам дестабилизировать ситуацию в стране. Такое заявление сделал Виктор Бондарев, возглавляющий комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

Бондарев выразил убеждение, что Вашингтон «не оставит просто так» Сирию, и будет стремиться к дестабилизации ситуации в государстве. Однако, полагает Бондарев, глава САР Башар Асад готов противостоять подобным действиям.

«Со своей стороны, Россия будет помогать. Мы сохраняем свою базу в Хмеймиме, а также собираемся развивать порт в Тартусе», — цитирует парламентария РИА Новости.

Ранее Госдеп США высказался за более активное участие официального Дамаска в переговорах о мирном урегулировании конфликта в Сирии, проходящих в швейцарской Женеве.