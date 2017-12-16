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Общество
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Политика
Россия не позволит США дестабилизировать ситуацию в Сирии — Бондарев
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    Россия не позволит США дестабилизировать ситуацию в Сирии — Бондарев

    21:59  16 Декабря 2017  /обновлено: 22:01  16 Декабря 2017
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    Россия не позволит США дестабилизировать ситуацию в Сирии — Бондарев

    Москва, 16 декабря. Россия поможет руководству Сирийской Арабской Республики, чтобы не позволить Соединенным Штатам дестабилизировать ситуацию в стране. Такое заявление сделал Виктор Бондарев, возглавляющий комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

    Бондарев выразил убеждение, что Вашингтон «не оставит просто так» Сирию, и будет стремиться к дестабилизации ситуации в государстве. Однако, полагает Бондарев, глава САР Башар Асад готов противостоять подобным действиям.

    «Со своей стороны, Россия будет помогать. Мы сохраняем свою базу в Хмеймиме, а также собираемся развивать порт в Тартусе»,  — цитирует парламентария РИА Новости.

    Ранее Госдеп США высказался за более активное участие официального Дамаска в переговорах о мирном урегулировании конфликта в Сирии, проходящих в швейцарской Женеве.

    Автор: Сергей Свазовский
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