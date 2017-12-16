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Общество
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Политика
Варшава готова «завалить» Украину исками за исход из Галиции
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    Варшава готова «завалить» Украину исками за исход из Галиции

    21:42  16 Декабря 2017  /обновлено: 21:42  16 Декабря 2017
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    Варшава готова «завалить» Украину исками за исход из Галиции

    Варшава, 16 декабря. Жители Польши подготовили первые четыре иска на 1,7 млн долларов к украинцам с требованием возместить ущерб за имущество, потерянное в результате депортаций и этнических чисток в Галиции, а также других регионах Украины.

    Обращения подаются в суды Киева, Тернополя, Луцка и Харьковской области. В трех документах поляки требуют вернуть дома, некогда принадлежавшие их предкам, в четвертом — медный рудник. Общая же сумма претензий всех возможных исков оценивается в 5 млрд долларов.

    Варшава готова «завалить» Украину исками за исход из Галиции

    Отметим, что на официальном уровне Польша и Украина не имеют друг к другу никаких имущественных претензий. Еще в 2014 году Киев пообещал населению, что ему не придется платить компенсаций потомкам поляков, которых изгнали с украинских земель. Однако, если с официальной Варшавой можно договориться об отказе от претензий, то урегулировать данный вопрос с польскими гражданами в частном порядке — невозможно, пишет «Политика сегодня».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #польша #украина #иски
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