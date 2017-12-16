Беда пришла в твой дом, Канада: россияне поздравили хоккейную сборную с победой над извечным соперником

Москва, 16 декабря. Пользователи социальных сетей поздравляют сборную России по хоккею с победой над своим самым принципиальным соперником — сборной Канады в рамках Кубка Первого канала со счетом 2:0.

«Беда пришла в твой дом, Канада! Ты проиграла России 2:0, — злорадствует пользователь под ником Иван.

беда пришла в твой дом канада ты проиграла россии 2 0 — иван (@CJgLmlaEfe3UzbU) December 16, 2017

Прекрасный пол радуется более миролюбиво. «Ура!!!», — просто и от души написала болельщица по имени Оксана.

2 - 0 !!!!!!!!!! Россия - Канада ???? УРА !!!!!!!!!! — Оксана???????? (@oksanaylia1) December 16, 2017

«Мо-лод-цы!», — похвалил россиян пользователь Sant, вдохновленный сухой победой над «кленовым листом».

Победа!!! Ура!!! Россия канадцев в сухую 2-0 ! Канада домой, а Наши Мо-ло-дцы!!! Можем когда хотим;) — Sant (@Sant_spb) December 16, 2017

О победе сборной России над Канадой сообщала накануне Газета.ru.