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Беда пришла в твой дом, Канада: россияне поздравили хоккейную сборную с победой над извечным соперником
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    Беда пришла в твой дом, Канада: россияне поздравили хоккейную сборную с победой над извечным соперником

    21:40  16 Декабря 2017  /обновлено: 21:40  16 Декабря 2017
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    Беда пришла в твой дом, Канада: россияне поздравили хоккейную сборную с победой над извечным соперником

    Москва, 16 декабря. Пользователи социальных сетей поздравляют сборную России по хоккею с победой над своим самым принципиальным соперником — сборной Канады в рамках Кубка Первого канала со счетом 2:0.

    «Беда пришла в твой дом, Канада! Ты проиграла России 2:0, — злорадствует пользователь под ником Иван.

    Прекрасный пол радуется более миролюбиво. «Ура!!!»,  — просто и от души написала болельщица по имени Оксана.

    «Мо-лод-цы!», — похвалил россиян пользователь Sant, вдохновленный сухой победой над «кленовым листом».

    О победе сборной России над Канадой сообщала накануне Газета.ru.

    Автор: Серегй Свазовский
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    #россия #канада #кубок первого канала #соцсети
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