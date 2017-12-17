Сирия, 17 декабря. САА при поддержке российских ВКС продвинулась на юге Идлиба и на юго-западе Дейр-эз-Зора. Радикалы антиправительственных группировок отказались заключить перемирие с САА в Восточной Гуте. Террористы казнили курдских бойцов в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли урон «Ан-Нусре»*** в южной части Идлиба; оказали поддержку САА в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции «Нусры» в Восточной Гуте Дамаска; освободили фермы близ деревень Аз-Захра и Хавия, а также населенные пункты Аль-Мушейрифа и Таль Ханзир на юге Идлиба; отбили у радикалов вышку связи «Сириятель» в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: противостояло САА в квартале Ат-Тадамун южнее Дамаска; утратило более 50 квадратных км территорий на юго-западе Дейр-эз-Зора; арестовало восемь исламистов «Нусры» к югу от города Дамаск; казнило курдских бойцов в Дейр-эз-Зоре; атаковало КПП «Хашд Аш-Шааби» близ сирийско-иракской границы.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла одного из главарей в результате нападения неизвестных на севере провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: отказалась покинуть Восточную Гуту Дамаска; выпустила ракету по жилому району Алеппо; потеряла вершины Аль-Минтар и Аль-Заят в юго-западной части Дамаска.

Курды: продолжили бои с ССА в северной части Алеппо; понесли потери в результате снайперского обстрела ИГ1 деревни Хави Абу Хамам в Дейр-эз-Зоре; захватили населенный пункт Аль-Хардуб на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

В районе оккупированных боевиками территорий на юго-западе провинции в течение дня разворачивались ожесточенные бои между правительственной армией и отрядами «Джебхат Ан-Нусры»1. Радикалы группировки противостояли сирийским войскам у высот Аль-Минтар и Аль-Заят на окраинах города Мугр Аль-Мир, который уже практически полностью окружен силами САР, о чем сообщал новостной портал Al Masdar News. К концу дня вершины перешли под контроль САА.

К югу от Дамаска попытались активизировали боевые террористы «Исламского государства». Информагентство Al Manar News передавало, что пять радикалов антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» были задержаны ИГИЛовцами в первой половине дня. В ответ на это боевики «Ан-Нусры» атаковали опорные пункты ИГИЛ, однако достичь успеха «Тахрир Аш-Шам» не удалось, более того, в ходе боев был уничтожен один из исламистов.

В квартале Ат-Тадамун периодически отмечались перестрелки между отрядами ИГИЛ1 и Национальными силами обороны****** (NDF). В результате противостояния отряды NDF потеряли пулеметную установку, передавал Telegram-канал (EMCnewscenter1).

После того как боевики отказались принять условия перемирия с САА, на территории Восточной Гуты вновь начались вооруженные стычки между антиправительственными формированиями и САА. Под артиллерийским огнем войск САР оказались укрепрайоны радикалов вблизи деревни Хараста, а также в кварталах Джобар и Айн-Тарма. Исламисты, в свою очередь, обстреляли здания двух больниц в подконтрольной САА части Харасты.

Провинция Алеппо

Недалеко от города Аль-Баб произошло убийство одного из членов так называемой «умеренной оппозиции». Абу Фарук — один из высокопоставленных командиров Сирийской свободной армии (ССА) — был застрелен неизвестными боевиками. Предполагается, что за нападением стоят террористы подпольных групп «Исламского государства». Напомним, Аль-Баб долгое время находился под контролем террористической группировки.

В северных районах провинции вновь разворачивались бои между Демократическими силами Сирии**** (SDF) и отрядами «свободной армии». Стало известно, что турецкие военные специалисты также помогают обучать новых бойцов ССА. По данным телеканала TRT, 128 новобранцев завершили подготовку ко вступлению в ряды «Сирийской свободной полиции». Напомним, Турция в регионе выступает на стороне ССА, поскольку стремится оттеснить курдов как можно дальше от своих границ.

Информагентство Al Masdar News сообщало о ракетном ударе «Ан-Нусры» по одному из мирных районов столицы провинции. Никаких подробностей случившегося не приводилось. По неподтвержденным данным, несколько местных жителей получили ранения в результате обстрела.

Провинция Дейр-эз-Зор

На левом берегу реки Евфрат внезапно активизировали боевые действия террористы «Исламского государства», бежавшие в районы, занимаемые курдскими подразделениями. Согласно сведениям военного источника (popstraw), южнее города Аль-Ашари были казнены двое бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК). Кроме того, снайперы террористической группировки открыли огонь по населенному пункту Хави Абу Хамам, застрелив одного из бойцов SDF. Тем не менее во второй половине дня курдам удалось отбить у ИГИЛовцев населенный пункт Аль-Хардуб. Об этом сообщало новостное агентство Al Masdar News. Никакой информации о потерях сторон, однако, не поступало.

На ранее захваченных курдами территориях вновь прогремели взрывы. Взрывные устройства, заложенные террористами, детонировали в деревнях Дарнаж и Сувейдан. В результате взрывов погибли двое мирных жителей, в том числе одна женщина, передавало информационное агентство Al Manar News. Напомним, данные районы перешли под контроль SDF несколько недель назад, однако населенные пункты все еще небезопасны для проживания.

Правительственные силы при поддержке российской авиации продолжили зачищать от ИГ районы Сирийской пустыни на западе Дейр-эз-Зора. Как передавали военные источники AMN, более 50 квадратных километров пустынных территорий перешли под полный контроль официального Дамаска. Как сообщалось ранее, небольшие очаги сопротивления ИГИЛовцев все еще остаются в регионе, поскольку часть исламистов бежала сюда с правого берега Евфрата под натиском САА и ВКС РФ.

Провинция Идлиб

На протяжении дня войска САР при поддержке союзной авиации ВКС РФ и ВВС Сирии продолжили крупномасштабное наступление на юге Идлиба. В первой половине дня военные самолеты российских ВКС провели серию успешных боевых вылетов в районе городов Абу-Дали, Абу-Тенаха и Аль-Мушейрифа, в результате которых исламисты «Ан-Нусры» понесли существенные потери. Позже это дало возможность правительственным подразделениям занять населенные пункты Аль-Мушейрифа и Таль Ханзир. Кроме того, силам САА удалось освободить фермы вблизи деревень Аз-Захра и Хавия. Об этом сообщал военный источник в социальной сети Telegram (EMCnewscenter1).

Один из высокопоставленных лидеров антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» Абу Бакр Рас-Аль-Хосн был обнаружен застреленным на окраине населенного пункта Маарат Масрин. По информации местных активистов, Аль-Хосн стал жертвой местного населения, которое не раз страдало в результате его произвола.

Провинция Хама

В минувшие сутки правительственная армия при помощи ополченцев-шиитов вернула под свой контроль вышку связи «Сириятель». Новостной портал Al Masdar News сообщил, что значительную роль в успехе САА сыграло прибытие дополнительного подкрепления ее союзников. В ходе боестолкновений не менее пяти радикалов «Джебхат Ан-Нусры» были ликвидированы.

Северо-восточнее административного центра региона продолжились бои между радикалами коалиции «Тахрир Аш-Шам» и террористами «Исламского государства», бежавшими с территории Акербатского котла. Противостояние отмечалось недалеко от населенного пункта Расм Аль-Хамам.

Оппозиционные СМИ вновь заявляли об обстрелах города Аль-Латамина со стороны САА, однако подтверждения данная информация не получила.

Ирак

После того как было объявлено о полном уничтожении «Исламского государства» на территории Ирака, многие террористы ушли в подполье для того, чтобы проводить военные операции в тылу врага. Как передавало новостное агентство Al Sumaria News, группа боевиков ИГИЛ совершила неожиданный налет на КПП проправительственных Сил народной мобилизации. Ополченцам удалось отразить нападение. О потерях сторон пока что не сообщалось. После атаки иракские войска сообщили о начале нового этапа операции по уничтожению «спящих ячеек» ИГ в районе между провинциями Дияла и Салах Эд-Дин.

Тем временем население города Джамджамал организовало акцию протеста на главной магистрали, соединяющей провинции Аль-Сулеймания и Киркук. Жители требуют у властей решить проблемы с электро- и водоснабжением, а также с транспортным сообщением.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)