Сирия, 16 декабря. Беженцы, проживающие в курдских лагерях, вышли на митинги, требуя улучшения условий проживания. Боевики «Ан-Нусры»*** обстреляли две больницы в районе Восточной Гуты Дамаска. САА при помощи ВКС РФ заняла деревню Таль Ханзир на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку САА в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли вершины Аль-Минтар и Аль-Заят близ города Мугр Аль-Мир на юго-западе провинции Дамаск; восстановили мобильную радиосвязь в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: лишилось шести военных штабов в провинции Дияла в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла две больницы в населенном пункте Хараста на северо-востоке Дамаска; продолжает перестрелки с САА на юге провинции Алеппо; потеряла деревню Таль Ханзир в южной части Идлиба.

Провинция Дамаск

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции, базирующиеся на территории оазиса Восточная Гута, обстреляли две больницы в населенном пункте Хараста. Напомним, часть деревни находится под контролем правительственной армии, тогда как другая — оккупирована радикалами. Известно, что здания получили серьезные повреждения, однако, к счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Правительственные подразделения были вынуждены открыть ответный огонь по укрепрайонам исламистов на окраине населенного пункта Дума, сообщает информагентство Masar Press Net. Несколькими часами ранее стало известно, что радикальные группировки отвергли предложение САА о заключении перемирия.

В районе Западной Гуты тем временем продолжаются боестолкновения между исламистами коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, и военнослужащими правительственной армии. Согласно информации военного источника в Twitter (Motawasset), силы САР практически полностью окружили город Мугр Аль-Мир: так, в результате столкновений были отбиты вершины Аль-Минтар и Аль-Заят.

Провинция Алеппо

К югу от административного центра провинции недалеко от стратегического города Ханассер не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», во главе которого стоит «Джебхат Ан-Нусра». Об этом на своей странице в сети Telegram сообщает новостной портал EMC News Center. Никаких сведений о потерях сторон пока не поступало. Правительственные войска возобновили наступление на данном направлении, после того как участились нападения исламистов на ключевую магистраль Алеппо — Ханассер — Итрия — Саламия — Хама. Одной из основных задач армии САР на юге Алеппо является расширение буферной зоны вокруг шоссе.

Провинция Дейр эз-Зор

Информационный портал The New Arab сообщает о прибытии иранского военного конвоя в провинцию Дейр-эз-Зор. Колонна, состоящая из 20 единиц военной техники, вступила на территорию Сирийской Арабской Республики через пограничный переход «Телль Аль-Бади». В составе колонны, в частности, прибыли иранские военные советники и высокопоставленные командиры. Сообщается, что войска примут участие в зачистке оставшихся очагов «Исламского государства». Некоторые источники уверены, что это событие послужит отправной точкой для строительства крупнейшей магистрали Тегеран — Дамаск.

Между тем губернатор провинции объявил о том, что телефонная и мобильная связь во всех освобожденных от террористов ИГ1 районах восстановлена. Напомним, боевики зачастую ограничивали доступ к Интернету и мобильной радиосвязи с тем, чтобы отрезать жителей от достоверных источников информации, а также не выдать свое местоположение.

Провинция Идлиб

В результате непрекращающихся столкновений между Сирийской арабской армией (САА) и террористической организацией «Джебхат Ан-Нусра» в южной части Идлиба под контроль сил САР перешел еще один населенный пункт. Правительственные подразделения при поддержке российских военных самолетов отбили у исламистов деревню Таль Ханзир. Бои в окрестностях Таль Ханзира все еще продолжаются, передает информационный портал Masar Press Net.

Военный источник в сети Twitter (EMCnewscenter1), подконтрольный вооруженной оппозиции, заявляет о том, что под обстрелом САА также оказались опорные пункты радикалов вблизи города Аль-Хубейт. Тем не менее правительственные СМИ пока не подтверждали данные сведения.

Провинция Хасака

Twitter-канал (WyvernReports) сообщает об очередных митингах беженцев, проживающих в курдских лагерях. Эвакуированные из родных мест люди, вынужденные находиться в лагере «Аль-Мабрука», расположенном в населенном пункте Рас Аль-Айн, выступают против нечеловеческих условий проживания. Среди протестующих также присутствуют женщины и дети. Ранее уже поступали сообщения о нехватке продовольствия и средств первой необходимости, а также случаях вымогательства в подконтрольных SDF**** лагерях.

Ирак

Иракская армия и ее союзники уничтожили шесть бывших военных штабов террористов «Исламского государства» и обезвредили пять мин в рамках военной операции в районе населенного пункта Аль-Мтебидже в провинции Дияла. Об этом сообщает новостное агентство Al Sumaria News. Тем временем бойцы Сил народной мобилизации обнаружили и уничтожили подземный тоннель радикалов ИГ, расположенный недалеко от границы между провинциями Дияла и Салах Эд-Дин. В данный момент окончательная зачистка территорий от террористов ИГ и их подпольных группировок еще продолжается.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)