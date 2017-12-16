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Экономика
Стоимость биткойна выросла почти до $19 тыс.
Экономика
Стоимость биткойна выросла почти до $19 тыс.
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    Стоимость биткойна выросла почти до $19 тыс.

    20:52  16 Декабря 2017  /обновлено: 20:52  16 Декабря 2017
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    Стоимость биткойна выросла почти до $19 тыс.

    Москва, 16 декабря. Курс биткойна в субботу вырос на 6,46%, превысив отметку в 18 тыс. долларов. На данный момент самая популярная криптовалюта торгуется по цене 18,7 тыс. долларов, хотя на открытии торгов стоила 17,6 тыс. долларов.

    В то же время аналитик портала CoinDesk Омкар Годбол считает, что столь высокие темпы роста биткойна — временное явление.

    «Биткойн растет по отношению к американскому доллару, но если посмотреть на динамику всех трейдинговых пар, то можно предположить, что рост до отметки в 20 тыс. долларов займет больше времени, чем ожидалось», — отметил он.

    Ранее сообщалось, что биткойн обошел по своей капитализации (100 млрд долларов) крупнейшие инвестиционные банки мира. К примеру капитализация банка Goldman Sachs на сегодняшний день составляет 96,8 млрд долларов, а Lockheed Martin — 92,2 млрд.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #доллар #рост #биткойн
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