Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поставил жирный крест на яркой детективной истории собственного сочинения.

Еще вчера он произносил зажигательные речи на крыше стольного града Киев. Отважно называл «барыгой» первое лицо государства и его команду. Ставил ультиматумы, призывал к импичменту президента. Был освобожден из не очень-то цепких, как выяснилось, лап СБУ своими воинственными сторонниками. Наконец, вышел из зала суда без всякой меры пресечения, оставив в дураках самого честного на планете генпрокурора и его шефа на Банковой.

Революционный накал достиг своего пика. Но именно в этот момент Михаил Николозович выдал нечто абсурдное и глубоко разочаровывающее.

Экс-губернатор Одесской области дал почти полуторачасовое интервью для канала News One. Беседа получилась длинная, а суть ее коротка.

Саакашвили заявил о необходимости договориться с Порошенко https://t.co/rrAONFFzcp pic.twitter.com/a3pADd5iAK — RT на русском (@RT_russian) December 15, 2017

«С Порошенко нужно договариваться…Порошенко мне не враг…я не виню Петра Порошенко…это же не Порошенко…там же целая корпорация». И бла-бла-бла. Или, выражаясь точнее, бе-бе-бе.

Тем, кто искренне верил в грузинского политика, теперь не позавидовать. Это как Форрест Гамп, бежавший дни, месяцы и годы, пока однажды не остановился. Зачем он бежал, почему остановился? А ведь каждый бежал за что-то свое.

Я бежал, потому что надо было бежать. Я не думал о том, куда это меня приведёт

©Форест Гамп pic.twitter.com/N9xHeswrzL — SKIPER (@Natali_Botsman) February 21, 2015

За защиту прав женщин, ради бездомных, окружающей среды, животных. «Странно, почему-то люди видели в моем беге какой-то смысл», — признавался впоследствии Форрест Гамп.

Да что Форрест Гамп… Это как если бы Ленин залез на броневичок, набрал воздуха в грудь и сказал: «Неплохой ведь парень этот царь…я его не виню…немного бы земельки крестьянам, заводик рабочим…Германия — нехорошая». Это было бы менее разочаровывающее выступление, чем интервью Саакашвили для News One.

Уподобившись самому заурядному украинскому «патриоту», грузинский политик запел унылую песнь о «злом Путине», «российской агрессии» и прочих набивших оскомину штампах украинской политической «мысли».

Путин на вчерашней пресс-конференции пытался отмазаться от того, что Саакашвили - агент РФ, - Гавриш



https://t.co/I0uXZnqG7v — 112.ua (@news112ua) December 16, 2017

Особенно впечатлил пассаж о том, что задержание Саакашвили — дело рук российского ФСБ.

Вот кто оказывается, кто руководит украинским президентом, генеральной прокуратурой и СБУ. Все эти структуры оказались лишь безмолвными орудиями в руках ФСБ и Владимира Путина. Прискорбно, очень прискорбно. Неожиданное примирение Михаила Саакашвили с Петром Порошенко (и другими «барыгами») поставило в глупое положение генпрокурора Юрия Луценко.

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Луценко вылез на плёнках Мельниченко, орал: "Кучму геть, на нары!"

Но ведь сейчас никто Юге не мешает, плёнки прошли международные экспертизы, а тот же Кучма в Минске Украину сдаёт.

А ты Югик взял и Саакашвили оболгал, туфту голимую в Раде гнал

Будет тебе козлик второй срок

pic.twitter.com/NHrXUWEI9D — СЕРГІЙ МАЗУР (@flymobimir) December 12, 2017

Еще несколько дней назад генеральный прокурор озвучил серьезнейшие обвинения в отношении экс-губернатора Одесской области, требовал для грузина содержания под стражей. А когда суд отпустил Саакашвили без всякой меры пресечения, Юрий Витальевич анонсировал апелляционную жалобу.

Однако в свете поступивших с Вашингтонщины указаний не ссориться перспективы апелляционного обжалования видятся не радужными. Самый честный прокурор явно растерялся. На вопрос журналиста о сути обвинений в отношении Михаила Саакашвили он ответил, что, на самом деле, прокуратура подозревает «правую руку Саакашвили».

Попытка госпереворота: Саакашвили не виновен, мы подозреваем Дангадзе, – Луценко https://t.co/isCMcwWvnt pic.twitter.com/utcbOPSfEL — Європейська Україна (@_Europe_Ukraine) December 14, 2017

Логично. Половина личного составаСБУ гонялась за грузинским политиком вовсе не потому, что его обвиняют или подозревают в чем-либо. Заключение под стражу, на котором еще позавчера настаивал Юрий Луценко, — мера сугубо профилактическая.