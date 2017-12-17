Сирия, 17 декабря. В рядах «Джебхат ан-Нусры»***1 произошел конфликт на фоне возможной эвакуации из Восточной Гуты в Идлиб. Бойцы SDF**** ведут зачистку последних очагов сопротивления ИГ1 на восточном берегу Евфрата. Боевики «Тахрир аш-Шам» наращивают контингент в северо-восточной Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с террористами «Ан-Нусры» к северо-востоку от Дамаска.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 сохраняет активность в виде разрозненных подпольных ячеек в районе города Меядин в Дейр-эз-Зоре; под угрозой контратак «Тахрир аш-Шам» в провинции Хама.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): охвачена внутренними разногласиями из-за возможной эвакуации из Восточной Гуты в Идлиб; наращивает контингент и укрепляет позиции тяжелой техникой к северо-востоку от Хамы.

Курды: ведут зачистку последних очагов сопротивления ИГ на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

В рядах боевиков террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», базирующихся в Восточной Гуте, отмечается нарастание внутренних противоречий, передает агентство Damascus Now. Так, некоторые отряды отказываются от участия в дальнейших военных действиях. По информации источника, конфликты были спровоцированы тем, что ряд полевых командиров и главарей «Джебхат ан-Нусры» заявили о необходимости покинуть предместья Дамаска для того, чтобы противостоять Сирийской арабской армии (САА) в провинции Идлиб, на территорию которой при помощи ВКС РФ уже вошли части правительственных войск САР. К северо-востоку от столицы, где находится анклав вооруженной оппозиции, действует одна из зон деэскалации. Боевики «Тахрир аш-Шам» не соблюдают режим тишины и при этом пытаются сорвать перемирие, которого, однако, придерживаются другие более умеренные группировки, решившие вернуться к мирной жизни.

Отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» в очередной раз провели обстрелы позиций правительственных сил вблизи поселений Хараста и Ирбин к северо-востоку от Дамаска, сообщает оппозиционный портал Ghouta Media Center. Позже сирийские военные открыли ответный огонь. Сведения о ходе противостояния в настоящий момент устанавливаются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в настоящий момент ведут зачистку ранее захваченных ими территорий на восточном берегу Евфрата от остатков отрядов «Исламского государства». Согласно данным новостного интернет-портала ANF News, курды сконцентрировали усилия на подавлении последних очагов сопротивления в окрестностях города Абу Хаммам к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. ИГИЛ потеряло все территории в арабской республике, в том числе и в этом регионе, который был последним пристанищем для группировки, и перестало быть единой направленной силой, преимущественно благодаря ВКС РФ и армии САР. Отдельные бандгруппы ИГ, однако, все еще сохраняют активность в этой провинции и на юго-востоке соседнего Хомса.

Как передает местный новостной центр DeirEzzor24, деятельность подпольных ячеек и разрозненных отрядов ИГИЛ может отмечаться на западном побережье Евфрата — прежде всего, в районе города Меядин. Таким образом, несмотря на то, что боевики уже не способны вести военные действия, террористическая угроза все еще остается высокой.

Провинция Хама

Главари «Джебхат ан-Нусры» активизировали усилия по сдерживанию наступления САА и авиации РФ на северо-востоке Хамы с целью сохранить свой главный оплот — провинцию Идлиб. Для этого боевики продолжают наращивать контингент в этом регионе, передислоцируя новые бандгруппы к прифронтовым городам Рахаджан и Абу Дали. Об этом на своей странице в сети Twitter (@MIG29_) сообщает военный источник. Согласно его сведениям, кроме того, террористы усиливают позиции на линии соприкосновения с правительственными войсками к северо-востоку от административного центра новыми зенитными установками, танками, БМП и другим вооружением. При этом боевики ведут мероприятия по маскировке техники, дабы минимизировать потери в результате бомбардировок ВКС РФ по опорным пунктам исламистов.

Радикалы альянса «Тахрир аш-Шам» усиливают военную мощь на линии разграничения с отрядами ИГИЛ, переместившимися в северо-восточную часть провинции из-под Акербата. Местное информагентство Hama Media Center сообщает, что боевики доставили подкрепление к поселкам Расм Хамам и Абу Ханадик. В регион были доставлены зенитные и артиллерийские установки, бронемашины, партия продовольствия. В составе конвоя также прибыли новые отряды боевиков «Ан-Нусры». Таким образом, предполагается, что бандгруппы «Тахрир аш-Шам» уже в ближайшее время могут активизировать контратаки позиций «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)