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Сирия новости 17 декабря 07.00: раскол внутри «Джебхат ан-Нусры» в Гуте, курды добивают ИГ восточнее Евфрата
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    Сирия новости 17 декабря 07.00: раскол внутри «Джебхат ан-Нусры» в Гуте, курды добивают ИГ восточнее Евфрата

    7:00  17 Декабря 2017
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    В рядах «Джебхат ан-Нусры» в Восточной Гуте произошел конфликт

    Сирия, 17 декабря. В рядах «Джебхат ан-Нусры»***1 произошел конфликт на фоне возможной эвакуации из Восточной Гуты в Идлиб. Бойцы SDF**** ведут зачистку последних очагов сопротивления ИГ1 на восточном берегу Евфрата. Боевики «Тахрир аш-Шам» наращивают контингент в северо-восточной Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с террористами «Ан-Нусры» к северо-востоку от Дамаска.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 сохраняет активность в виде разрозненных подпольных ячеек в районе города Меядин в Дейр-эз-Зоре; под угрозой контратак «Тахрир аш-Шам» в провинции Хама.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): охвачена внутренними разногласиями из-за возможной эвакуации из Восточной Гуты в Идлиб; наращивает контингент и укрепляет позиции тяжелой техникой к северо-востоку от Хамы.

    Курды: ведут зачистку последних очагов сопротивления ИГ на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В рядах боевиков террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», базирующихся в Восточной Гуте, отмечается нарастание внутренних противоречий, передает агентство Damascus Now. Так, некоторые отряды отказываются от участия в дальнейших военных действиях. По информации источника, конфликты были спровоцированы тем, что ряд полевых командиров и главарей «Джебхат ан-Нусры» заявили о необходимости покинуть предместья Дамаска для того, чтобы противостоять Сирийской арабской армии (САА) в провинции Идлиб, на территорию которой при помощи ВКС РФ уже вошли части правительственных войск САР. К северо-востоку от столицы, где находится анклав вооруженной оппозиции, действует одна из зон деэскалации. Боевики «Тахрир аш-Шам» не соблюдают режим тишины и при этом пытаются сорвать перемирие, которого, однако, придерживаются другие более умеренные группировки, решившие вернуться к мирной жизни.

    Отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» в очередной раз провели обстрелы позиций правительственных сил вблизи поселений Хараста и Ирбин к северо-востоку от Дамаска, сообщает оппозиционный портал Ghouta Media Center. Позже сирийские военные открыли ответный огонь. Сведения о ходе противостояния в настоящий момент устанавливаются.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Курдские бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в настоящий момент ведут зачистку ранее захваченных ими территорий на восточном берегу Евфрата от остатков отрядов «Исламского государства». Согласно данным новостного интернет-портала ANF News, курды сконцентрировали усилия на подавлении последних очагов сопротивления в окрестностях города Абу Хаммам к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. ИГИЛ потеряло все территории в арабской республике, в том числе и в этом регионе, который был последним пристанищем для группировки, и перестало быть единой направленной силой, преимущественно благодаря ВКС РФ и армии САР. Отдельные бандгруппы ИГ, однако, все еще сохраняют активность в этой провинции и на юго-востоке соседнего Хомса.

    Как передает местный новостной центр DeirEzzor24, деятельность подпольных ячеек и разрозненных отрядов ИГИЛ может отмечаться на западном побережье Евфрата — прежде всего, в районе города Меядин. Таким образом, несмотря на то, что боевики уже не способны вести военные действия, террористическая угроза все еще остается высокой.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Главари «Джебхат ан-Нусры» активизировали усилия по сдерживанию наступления САА и авиации РФ на северо-востоке Хамы с целью сохранить свой главный оплот — провинцию Идлиб. Для этого боевики продолжают наращивать контингент в этом регионе, передислоцируя новые бандгруппы к прифронтовым городам Рахаджан и Абу Дали. Об этом на своей странице в сети Twitter (@MIG29_) сообщает военный источник. Согласно его сведениям, кроме того, террористы усиливают позиции на линии соприкосновения с правительственными войсками к северо-востоку от административного центра новыми зенитными установками, танками, БМП и другим вооружением. При этом боевики ведут мероприятия по маскировке техники, дабы минимизировать потери в результате бомбардировок ВКС РФ по опорным пунктам исламистов.

    Радикалы альянса «Тахрир аш-Шам» усиливают военную мощь на линии разграничения с отрядами ИГИЛ, переместившимися в северо-восточную часть провинции из-под Акербата. Местное информагентство Hama Media Center сообщает, что боевики доставили подкрепление к поселкам Расм Хамам и Абу Ханадик. В регион были доставлены зенитные и артиллерийские установки, бронемашины, партия продовольствия. В составе конвоя также прибыли новые отряды боевиков «Ан-Нусры». Таким образом, предполагается, что бандгруппы «Тахрир аш-Шам» уже в ближайшее время могут активизировать контратаки позиций «Исламского государства».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #саа #дейр-эз-зор #идлиб #джебхат ан-нусра #восточная гута #sdf #тахрир аш-шам #меядин
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