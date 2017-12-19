Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Новости Сирии
Сирия: боевики десять раз нарушили перемирие в зонах деэскалации
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: боевики десять раз нарушили перемирие в зонах деэскалации

    10:22  19 Декабря 2017  /обновлено: 10:23  19 Декабря 2017
    561

    Сирия: боевики десять раз нарушили перемирие в зонах деэскалации

    Москва, 19 декабря. Военное ведомство России сообщает о десяти случаях стрельбы в сирийских зонах деэскалации конфликта.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки зафиксировали восемь случаев стрельбы в провинциях Даръа (1), Дамаск (2), Латакия (1) и Алеппо (4). Турецкие наблюдатели сообщили о двух нарушениях режима прекращения боевых действий в провинциях Дамаск и Хомс. По данным мониторинговых групп стрельба велась со стороны боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    Представители министерства обороны России отмечают, что военнослужащие РФ обеспечили безопасность трем гуманитарным конвоям по линии ООН и Сирийского Красного Полумесяца, которые доставили гумпомощь в населенные пункты Хаджми, Телль-Гехаб и Эль-Джизе провинции Даръа. Местные жители получили 226 тонн продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов.

    Сирия: боевики десять раз нарушили перемирие в зонах деэскалации

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #гумпомощь #перемирие
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть