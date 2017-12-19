Сирия: боевики десять раз нарушили перемирие в зонах деэскалации

Москва, 19 декабря. Военное ведомство России сообщает о десяти случаях стрельбы в сирийских зонах деэскалации конфликта.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки зафиксировали восемь случаев стрельбы в провинциях Даръа (1), Дамаск (2), Латакия (1) и Алеппо (4). Турецкие наблюдатели сообщили о двух нарушениях режима прекращения боевых действий в провинциях Дамаск и Хомс. По данным мониторинговых групп стрельба велась со стороны боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Представители министерства обороны России отмечают, что военнослужащие РФ обеспечили безопасность трем гуманитарным конвоям по линии ООН и Сирийского Красного Полумесяца, которые доставили гумпомощь в населенные пункты Хаджми, Телль-Гехаб и Эль-Джизе провинции Даръа. Местные жители получили 226 тонн продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов.

1 Организация запрещена на территории РФ.