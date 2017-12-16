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Сирия: более 35 беженцев вернулись в свои дома в Алеппо и Хаме
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    Сирия: более 35 беженцев вернулись в свои дома в Алеппо и Хаме

    20:10  16 Декабря 2017  /обновлено: 20:25  16 Декабря 2017
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    Сирия: более 35 беженцев вернулись в свои дома в Алеппо и Хаме

     Дамаск, 16 декабря. Более 35 беженцев за последние сутки смогли вернуться в свои дома в Сирии, сообщает российский центр по примирению враждующих сторон.

    «За сутки в свои дома вернулись 38 человек, из них в провинции Алеппо – 15 и Хама – 23 человека», — говорится в сообщении.

    Представители Центра также рассказали об оказании медицинской помощи 10 жителям населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор и о доставке питьевой воды.

    Сирия: более 35 беженцев вернулись в свои дома в Алеппо и Хаме

    Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с главой московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамилем и обсудил с ним ситуацию в арабской республике. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что политики затронули темы завершившегося в Женеве восьмого раунда переговоров и организацию конгресса нацдиалога Сирии в Сочи.

    Автор: Алексей Громов
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    #беженцы #сирия #центр примирения сторон
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