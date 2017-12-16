Сирия: более 35 беженцев вернулись в свои дома в Алеппо и Хаме

Дамаск, 16 декабря. Более 35 беженцев за последние сутки смогли вернуться в свои дома в Сирии, сообщает российский центр по примирению враждующих сторон.

«За сутки в свои дома вернулись 38 человек, из них в провинции Алеппо – 15 и Хама – 23 человека», — говорится в сообщении.

Представители Центра также рассказали об оказании медицинской помощи 10 жителям населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор и о доставке питьевой воды.

Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с главой московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамилем и обсудил с ним ситуацию в арабской республике. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что политики затронули темы завершившегося в Женеве восьмого раунда переговоров и организацию конгресса нацдиалога Сирии в Сочи.