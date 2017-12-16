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Посол России назвал безосновательными обвинения Нидерландов во вмешательстве
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    Посол России назвал безосновательными обвинения Нидерландов во вмешательстве

    20:12  16 Декабря 2017  /обновлено: 20:12  16 Декабря 2017
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    Посол России назвал безосновательными обвинения Нидерландов во вмешательстве

    Амстердам, 16 декабря. Власти Нидерландов безосновательно обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, тем самым усугубляя отношения между двумя государствами, заявил посол РФ в Гааге Александр Шульгин.

    «Что точно не помогает развитию двусторонних отношений, так это безосновательные обвинения России во вмешательстве во внутренние дела Нидерландов. Расследование, проводившееся журналистами издания NRC Handelsblad, показало, что упреки в адрес РФ были безосновательны»,  — пояснил он ТАСС.

    Посол России назвал безосновательными обвинения Нидерландов во вмешательстве

    Напомним, что ранее голландская сторона заявила о российском вмешательстве после появления в Twitter хештега #hennisdebate, который якобы был запущен с аккаунтов, имеющих российские IP-адреса. Хештег сопровождает новости о дебатах в парламенте Нидерландов, инициированных по случаю гибели двух военных в Мали. В то же время газета NRC Handelsblad провела расследование и выяснила, что эти обвинения не соответствуют действительности.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #нидерланды #посол #вмешательство
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