Киев, 16 декабря. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили передал украинскому президенту Петру Порошенко письмо с предложением о примирении.

Телевизионная служба новостей украинского канала «1+1» сообщила, что бывший президент Грузии решил пойти на примирение с Петром Порошенко.

«У Порошенко есть это письмо. Миша предлагает деэскалацию», — отмечается в сообщении.

Сторонники Саакашвили сообщили украинскому телеканалу, что не обладают информацией о том, писал ли их лидер письмо Порошенко.

«Я такого не знаю. У нас примирение, если выполнят все наши требования: это антикоррупционный суд, закон о выборах, закон об импичменте и отставка генпрокурора», — заявил член партии Саакашвили «Движение новых сил» Юрий Деревянко.

Ранее сообщалось, что в понедельник Печерский районный суд Киева оставил Саакашвили на свободе, отклонив ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде домашнего ареста.