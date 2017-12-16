Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Стоимость биткойна выросла почти до $19 тыс.
Украина
Саакашвили направил Порошенко примирительное письмо — СМИ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Саакашвили направил Порошенко примирительное письмо — СМИ

    20:11  16 Декабря 2017  /обновлено: 20:12  16 Декабря 2017
    1388

    Саакашвили направил Порошенко примирительное письмо — СМИ

    Киев, 16 декабря. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили передал украинскому президенту Петру Порошенко письмо с предложением о примирении.

    Телевизионная служба новостей украинского канала «1+1» сообщила, что бывший президент Грузии решил пойти на примирение с Петром Порошенко.

    «У Порошенко есть это письмо. Миша предлагает деэскалацию», — отмечается в сообщении.

    Сторонники Саакашвили сообщили украинскому телеканалу, что не обладают информацией о том, писал ли их лидер письмо Порошенко.

    «Я такого не знаю. У нас примирение, если выполнят все наши требования: это антикоррупционный суд, закон о выборах, закон об импичменте и отставка генпрокурора», — заявил член партии Саакашвили «Движение новых сил» Юрий Деревянко.

    Ранее сообщалось, что в понедельник Печерский районный суд Киева оставил Саакашвили на свободе, отклонив ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде домашнего ареста.

    Саакашвили направил Порошенко примирительное письмо — СМИ

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петр порошенко #киев #михаил саакашвили #письмо
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть