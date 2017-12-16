«Сыт по горло»: Улюкаев отказался от соседей в СИЗО на время карантина

Москва, 16 декабря. Находящийся в СИЗО «Кремлевский централ» бывший министр экономического развития России Алесей Улюкаев попросил не подселять к нему соседей в камеру на время карантина — предваряющего заключению периода, который длится до 10 дней.

При этом остальные заключенные СИЗО оказались более расположены к общению. Практически в каждой камере попросили, чтобы Улюкаева подселили именно к ним. Сам же экс-чиновник признался, что сперва хотел бы провести время в одиночестве, чтобы привыкнуть к заключению.

«Сыт по горло общением. Если это возможно, я бы хотел остаться хоть на какое то время один. Мне будет психологически трудно, если в камере появятся новые люди. Быть в одиночестве сейчас для меня большая ценность, чем все остальное», — отметил он.

Как сообщает «Московский комсомолец», камера Улюкаева вполне комфортная. Она достаточно просторная, чистая и светлая. В ней есть холодильник, телевизор, три железные кровати и изолированный санузел. Напомним, что накануне суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима за коррупционную деятельность.