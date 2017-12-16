Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Россия победила Канаду на Кубке Первого канала
Новости Сирии
Боевики ИГИЛ были уничтожены благодаря героизму сил сопротивления — КСИР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Боевики ИГИЛ были уничтожены благодаря героизму сил сопротивления — КСИР

    19:23  16 Декабря 2017  /обновлено: 19:23  16 Декабря 2017
    53

    Боевики ИГИЛ были уничтожены благодаря героизму сил сопротивления — КСИР

    Бейрут, 16 декабря. Командующий сухопутными войсками «Корпуса стражей Исламской революции» Мохаммад Пакпур отметил заслуги сил Сопротивления в победе над «Исламским государством»1.

    Мохаммад Пакпур заявил, что героизм бойцов сопротивления, продемонстрированный на полях сражений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), ускорил ликвидацию «Халифата» как боеспособного формирования.

    Пакпур подчеркнул, что с исламистами сражались не только военнослужащие КСИР, но и такие организации, как ливанское движение «Хезболла» («Партия Аллаха»), палестинская «Лива аль-Кудс» («Иерусалимская бригада»), афганская «Лива Фатемийюн» («Бригада Фатемидов») и иракские «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»).

    Отмечается, что данные формирования выступили единым фронтом против заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Арабские организации призвали к началу третьей интифады (восстания).

    Боевики ИГИЛ были уничтожены благодаря героизму сил сопротивления — КСИР

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #игил #ксир
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть