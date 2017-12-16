Бейрут, 16 декабря. Командующий сухопутными войсками «Корпуса стражей Исламской революции» Мохаммад Пакпур отметил заслуги сил Сопротивления в победе над «Исламским государством»1.

Мохаммад Пакпур заявил, что героизм бойцов сопротивления, продемонстрированный на полях сражений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), ускорил ликвидацию «Халифата» как боеспособного формирования.

Пакпур подчеркнул, что с исламистами сражались не только военнослужащие КСИР, но и такие организации, как ливанское движение «Хезболла» («Партия Аллаха»), палестинская «Лива аль-Кудс» («Иерусалимская бригада»), афганская «Лива Фатемийюн» («Бригада Фатемидов») и иракские «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»).

Отмечается, что данные формирования выступили единым фронтом против заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Арабские организации призвали к началу третьей интифады (восстания).

1 Организация запрещена на территории РФ.