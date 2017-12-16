Сирия и Россия ведут наступление на террористов — Пентагон: США отчаянно пытаются оживить ИГ

Глава военного ведомства Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил в интервью журналистам, что борьба с «Исламским государством»1 (деятельность запрещена в РФ) в Сирии продолжается. По его словам, террористическая группировка близка к своему разгрому, но противостояние пока не завершено. Министр обороны отметил, что правительственная армия САР и ВКС РФ, например, в настоящий момент продолжают наступать на ИГ1 к западу от Евфрата. В завершении он призвал не доверять сообщениям о том, что исламистское формирование полностью разгромлено.

Необходимо подчеркнуть, что российская сторона и не отрицала наличия отдельных отрядов ИГИЛ1 в арабской республике. Так, некоторые из них бежали с западного берега реки Евфрат, где были освобождены все населенные пункты, в пустынную местность на юге провинции Дейр-эз-Зор на границе с Хомсом. Сейчас там, действительно, продолжаются боевые действия — военнослужащие САА и боевая авиация России завершают зачистку территорий от разрозненных бандгрупп ИГ. В результате последних столкновений союзники установили полный контроль над 50 квадратными километрами Сирийской пустыни, о чем Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало ранее.

Однако главное в том, что еще на прошлой неделе «Исламское государство» прекратило свое существование в Сирии как некое квазигосударственное образование, потеряв все подконтрольные территории, инфраструктуру и регулярную боевую силу. Это во время своего первого визита на базу ВКС РФ «Хмеймим» подтвердил Владимир Путин. Пентагон, тем не менее, продолжает попытки выставить Россию в невыгодном свете, исказив смысл заявления Минобороны РФ.

Ставя во главу угла эту цель, глава американского военного ведомства даже не смутился того факта, что и Дональд Трамп через несколько дней после российского лидера также заявил о ликвидации ИГ в САР, хотя и приписал эту победу себе. Таким образом, Мэттис, призывая американцев не верить словам о полном уничтожении ИГИЛ, фактически призывает граждан не доверять даже собственному президенту.

По мнению Александра Перенджиева, доцента кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, данное заявление Джеймса Мэттиса следует рассматривать в связи с недавним сообщением российского Министерства обороны о том, что американские военные инструкторы создают новую армию террористов на юге Сирии, перебрасывая на свои базы остатки отрядов ИГИЛ. Если взглянуть на ситуацию с этой точки зрения, то тогда становится понятным, что подразумевал Пентагон, подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом ФАН.

«ИГИЛ полностью разгромлено, российские войска постепенно выводятся. Американцы, однако, остаются. Зачем? Казалось бы, с кем они собираются бороться? Я думаю, что эти слова Мэттиса нужно воспринимать через заявление Минобороны России о том, что США собирают остатки отрядов боевиков в одну группировку, тем самым пытаясь фактически восстановить «Исламское государство». Таким образом, высказывание главы Пентагона косвенно подтверждает слова представителей МО РФ: Соединенные Штаты прикладывают все усилия для того, чтобы хотя бы частично восстановить ИГ с целью продолжить боевые действия против Башара Асада. ИГИЛ — это подрядчик США в деле уничтожения сирийского правительства. Подрядчиков-то мы уничтожили, а вот представители заказчика в Сирии остались. В этом и проблема. Теперь американцы пытаются восстановить функциональность своих исполнителей», — отметил наш собеседник.

Александр Перенджиев также добавил, что министр обороны Штатов, действительно, говорит вразрез не только нашему, но и своему президенту. Причина в том, что Трамп не имеет фактической власти над военной константой, которая давно находится под контролем других сил.

«Слова Мэттиса противоречат заявлению Трампа, но американских военных это не особо беспокоит. Формально они подчиняются президенту как своему верховному главнокомандующему США, но на самом деле у них есть свой заказчик. Ими являются лидеры финансово-промышленных групп, которые выделяют деньги на то, чтобы реализовывать свои геоэкономические интересы на Ближнем Востоке. Такие даже не просто террористические организации, а целые террористические институты, как «Исламское государство» и «Аль-Каида»1 (деятельность запрещена в РФ), являются тем самым механизмом, который как раз и позволяет им достигать выполнения собственных геоэкономических целей», — заявил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.