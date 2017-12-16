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США хотят снова дестабилизировать ситуацию в Сирии — Бондарев
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    США хотят снова дестабилизировать ситуацию в Сирии — Бондарев

    19:11  16 Декабря 2017  /обновлено: 19:13  16 Декабря 2017
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    США хотят снова дестабилизировать ситуацию в Сирии — Бондарев

    Москва, 16 декабря. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия не допустит попыток США дестабилизировать ситуацию в САР.

    Бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев сообщил, что Россия будет продолжать оказывать поддержку Башару Асаду в сохранении стабильной ситуации в Сирии. В данный момент США начали подготовку очередного вооруженного формирования под названием «Новая сирийская армия» в провинции Хасака. Эту информацию приводят специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Большую часть формирования составляют выжившие боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Пентагон готовит новый плацдарм для атаки правительственных войск Сирии и свержения официального Дамаска.  

    «Понятное дело, что Сирию они так просто не оставят и втихую снова готовят плацдарм для дестабилизации ситуации в ней. Уверен, у Башара Асада хватит сил противодействовать этому, он не позволит кому бы то ни было снова ввергнуть страну в хаос. Со своей стороны Россия будет помогать», - сообщил Бондарев.

    Сенатор подчеркнул, что Россия сохранит свои базы в Хмеймиме и Тартусе и поддержит нормализацию обстановки в Сирийской арабской республике.

    США хотят снова дестабилизировать ситуацию в Сирии — Бондарев

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сирия #вкс рф #виктор бондарев
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