Москва, 16 декабря. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия не допустит попыток США дестабилизировать ситуацию в САР.

Бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев сообщил, что Россия будет продолжать оказывать поддержку Башару Асаду в сохранении стабильной ситуации в Сирии. В данный момент США начали подготовку очередного вооруженного формирования под названием «Новая сирийская армия» в провинции Хасака. Эту информацию приводят специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Большую часть формирования составляют выжившие боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Пентагон готовит новый плацдарм для атаки правительственных войск Сирии и свержения официального Дамаска.

«Понятное дело, что Сирию они так просто не оставят и втихую снова готовят плацдарм для дестабилизации ситуации в ней. Уверен, у Башара Асада хватит сил противодействовать этому, он не позволит кому бы то ни было снова ввергнуть страну в хаос. Со своей стороны Россия будет помогать», - сообщил Бондарев.

Сенатор подчеркнул, что Россия сохранит свои базы в Хмеймиме и Тартусе и поддержит нормализацию обстановки в Сирийской арабской республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.