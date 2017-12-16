Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Россия победила Канаду на Кубке Первого канала
Весь мир
Верните Аляску: россияне ответили на заявление посла США по Крыму
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Верните Аляску: россияне ответили на заявление посла США по Крыму

    18:49  16 Декабря 2017  /обновлено: 18:49  16 Декабря 2017
    179

    Верните Аляску: россияне ответили на заявление посла США по Крыму

    Москва, 16 декабря. Российские пользователи социальных сетей прокомментировали высказывание посла США в РФ Джона Хантсмана «Крым — это Украина».

    Посольство США в России опубликовало высказывание представителя Вашингтона в Москве Джона Хантсмана, который заявил, что Крым является украинской территорией. Соответствующее заявление появилось в Twitter-аккаунте ведомства. В видеоролике ответ на злободневный вопрос даже сопровождается достаточно веселой музыкой.

    Дипломат подчеркнул, что для улучшения российско-американских отношений «совершенно необходимо» восстановить территориальную целостность Украины.

    Ответ американца был раскритикован российскими пользователями Сети. В качестве комментариев россияне предложили Вашингтону подать Москве пример и вернуть России Аляску, Косово — Сербии, а после чего восстановить историческую справедливость и вернуть Америку индейцам.

    Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что не стоит рассуждать о судьбе Крыма человеку, который даже ни разу не был на полуострове.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #крым #джон хантсман
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть