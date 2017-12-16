Верните Аляску: россияне ответили на заявление посла США по Крыму

Москва, 16 декабря. Российские пользователи социальных сетей прокомментировали высказывание посла США в РФ Джона Хантсмана «Крым — это Украина».

Посольство США в России опубликовало высказывание представителя Вашингтона в Москве Джона Хантсмана, который заявил, что Крым является украинской территорией. Соответствующее заявление появилось в Twitter-аккаунте ведомства. В видеоролике ответ на злободневный вопрос даже сопровождается достаточно веселой музыкой.

Дипломат подчеркнул, что для улучшения российско-американских отношений «совершенно необходимо» восстановить территориальную целостность Украины.

Ответ американца был раскритикован российскими пользователями Сети. В качестве комментариев россияне предложили Вашингтону подать Москве пример и вернуть России Аляску, Косово — Сербии, а после чего восстановить историческую справедливость и вернуть Америку индейцам.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что не стоит рассуждать о судьбе Крыма человеку, который даже ни разу не был на полуострове.