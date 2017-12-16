Москва, 16 декабря. Журналисты узнали о существовании у США и Украины «плана Б» в отношении российского Крыма.

Информационное агентство Planet Today сообщило, что Украина и США готовятся к реализации «плана Б» в отношении полуострова Крым. Именно поэтому в риторике американских чиновников появляется все больше громких заявлений о данном регионе.

Недавно посол США в Российской Федерации Джон Хантсман заявил, что «Крым — это Украина». Отмечается, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что любое изменения юридического статуса Крыма приведет к преследованию на законодательном уровне.

Источник полагает, что крайнее раздражение Киева вызывает успешное завершение строительства переправы через Керченский пролив. При этом глава Крымской Республики Сергей Аксенов подчеркнул, что расследование обстоятельств данного строительства украинской стороной не приведет к каким-либо результатам.

Издание считает, что «план А», на который изначально рассчитывали в Киеве и Вашингтоне, потерпел фиаско. Сейчас США и Украины стремятся осуществить запасной план, главной целью которого является повторение майдана в Москве. Именно на это направлены антироссийские санкции и попытки полной изоляции России.