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Сирия: боевики обстреляли дорогу в Сувейде, есть жертвы
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    Сирия: боевики обстреляли дорогу в Сувейде, есть жертвы

    18:10  16 Декабря 2017  /обновлено: 18:10  16 Декабря 2017
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    Сирия: боевики обстреляли дорогу в Сувейде, есть жертвы

    Эс-Сувейда, 16 декабря. Неизвестные боевики обстреляли дорогу Наджран в пригороде Сувейды.

    По данным сирийского информационного агентства «САНА» группа вооруженных боевиков в очередной раз нарушила режим перемирия в провинции Эс-Сувейда и обстреляла трассу к западу от административного центра региона.

    В результате обстрела на юге Сирии погиб один мирный житель. Еще один сириец получил тяжелые ранения, сообщает источник. Нападение произошло в пятницу поздно ночью. Пострадавший был оперативно доставлен в местный госпиталь.

    Сирия: боевики обстреляли дорогу в Сувейде, есть жертвы

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #обстрел #боевики #эс-сувейда
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