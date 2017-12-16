Сирия: боевики обстреляли дорогу в Сувейде, есть жертвы

Эс-Сувейда, 16 декабря. Неизвестные боевики обстреляли дорогу Наджран в пригороде Сувейды.

По данным сирийского информационного агентства «САНА» группа вооруженных боевиков в очередной раз нарушила режим перемирия в провинции Эс-Сувейда и обстреляла трассу к западу от административного центра региона.

В результате обстрела на юге Сирии погиб один мирный житель. Еще один сириец получил тяжелые ранения, сообщает источник. Нападение произошло в пятницу поздно ночью. Пострадавший был оперативно доставлен в местный госпиталь.