Главные новости 16 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 16 декабря.

Специализирующийся на вопросах военной доктрины профессор США Роберт Фарли перечислил регионы, в которых может начаться Третья мировая война в 2018 году. В США назвали регионы, где может начаться Третья мировая война.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН посоветовал главе МИД Украины Павлу Климкину увязывать свои выступления с повесткой дня. Небензя дал совет Климкину, где лучше рассказывать легенды об Украине.

Российские офицеры провели инспекцию авиабазы военно-воздушных сил Норвегии Эрланн. В ходе осмотра они познакомились с новыми американскими истребителями-бомбардировщиками F-35A. Военным РФ впервые показали новый американский истребитель F-35.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о якобы нарушении Россией гарантии Будапештского меморандума. «Безграмотное хамство»: в Госдуме ответили на заявление Климкина в Совбезе ООН.

В России стартовали продажи бюджетного и одновременно мощного смартфона M 6 NOTE от компании Meizu. Дешевый и мощный китайский смартфон за 20 тыс. рублей появился в России.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию о сокращении Турцией членского взноса в ПАСЕ. Пусть теперь платит Украина: Пушков отреагировал на кризис в Совете Европы.

Руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что отношения между Украиной и Польшей не будут улучшаться, несмотря на встречу президентов двух стран. Эксперт прокомментировал итоги визита польского главы на Украину.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не будет вести никаких прямых переговоров с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками по вопросу миротворцев в Донбассе. Глава МИД Украины отверг возможность прямых переговоров с ДНР и ЛНР по миротворцам.

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил о необходимости договориться с президентом Украины Петром Порошенко о том, чтобы сохранить страну в единстве. Саакашвили хочет договориться с Порошенко.

Украинский YouTube-канал Espresso.TV во время показа передачи «Ваша свобода» назвал президента России Владимира Путина главой Украины. Украинский телеканал «назначил» Путина президентом страны.