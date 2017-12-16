Доходы бюджета Союзного государства России и Белоруссии составят 7 млрд рублей

Москва, 16 декабря. Парламентское собрание РФ и Белоруссии одобрило бюджет Союзного государства на 2018 год. Согласно принятому документу, доходы Союзного государства составят 6 млрд 929 млн рублей, расходы — 4 млрд 876 млн рублей.

Предполагается, что эти средства пойдут на финансирование восьми программ в следующем году. В проекте бюджета зарезервированы средства еще на четыре программы, однако они пока не согласованы финансовыми органами.

Напомним, что в апреле 1996 года было организовано Сообщество Белоруссии и России. В апреле 1997 года его реформировали в Союз Белоруссии и России, а в январе 2000 года — в Союзное государство. Органами управления являются Высший государственный совет Союзного государства, Парламентское собрание Союзного государства и Исполнительный комитет Союзного государства.