Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Доходы бюджета Союзного государства России и Белоруссии составят 7 млрд рублей
Политика
Доходы бюджета Союзного государства России и Белоруссии составят 7 млрд рублей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Доходы бюджета Союзного государства России и Белоруссии составят 7 млрд рублей

    18:03  16 Декабря 2017  /обновлено: 18:03  16 Декабря 2017
    44

    Доходы бюджета Союзного государства России и Белоруссии составят 7 млрд рублей

    Москва, 16 декабря. Парламентское собрание РФ и Белоруссии одобрило бюджет Союзного государства на 2018 год. Согласно принятому документу, доходы Союзного государства составят 6 млрд 929 млн рублей, расходы — 4 млрд  876 млн рублей.

    Предполагается, что эти средства пойдут на финансирование восьми программ в следующем году. В проекте бюджета зарезервированы средства еще на четыре программы, однако они пока не согласованы финансовыми органами.

    Доходы бюджета Союзного государства России и Белоруссии составят 7 млрд рублей

    Напомним, что в апреле 1996 года было организовано Сообщество Белоруссии и России. В апреле 1997 года его реформировали в Союз Белоруссии и России, а в январе 2000 года — в Союзное государство. Органами управления являются Высший государственный совет Союзного государства, Парламентское собрание Союзного государства и Исполнительный комитет Союзного государства.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #белоруссия #бюджет #союзное государство
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть