Сирия, 16 декабря. САА при помощи ВКС РФ продвинулась на юго-западе провинции Дейр-эз-Зор. Боевики «Ан-Нусры»*** и «Файлак Ар-Рахман» отказались покинуть Восточную Гуту. «Тахрир Аш-Шам» потеряла город Аль-Мушейрифа в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в южной части Идлиба; нанесли авиаудары по ИГ1 в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции «Нусры» вблизи кварталов Айн-Тарма и Джобар на северо-востоке Дамаска; нанесли авиаудары по опорным пунктам боевиков на юге провинции Идлиб; заняли фермы близ населенных пунктов Аз-Захра и Хавия на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: пытается продвинуться в квартале Ат-Тадамун южнее Дамаска; утратило более 50 квадратных км территорий в юго-западной части Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: отказалась покинуть Восточную Гуту Дамаска; выпустила ракету по жилому району Алеппо; вновь потеряла город Аль-Мушейрифа на границе между Хамой и Идлибом.

Провинция Дамаск

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что очередная попытка заключить перемирие с боевиками вооруженной оппозиции, действующими в районе Восточной Гуты, провалилась. Исламисты не согласились на беспрепятственную эвакуацию в провинцию Идлиб и предпочли продолжить боевые действия. Таким образом, столкновения возобновились. 105-я бригада Сирийской арабской армии (САА) выпустила несколько минометных снарядов, а также ракеты класса «земля-земля» в направлении оборонительных сооружений противника вблизи кварталов Айн-Тарма и Джобар. Боевики также открыли огонь по позициям армии САР. Ожидается, что в ближайшее время сирийские подразделения начнут наземное наступление.

Между тем радикалы «Исламского государства», анклав которых располагается южнее Дамаска, продолжают вести бои с проправительственными Национальными силами обороны****** (NDF) в районе Ат-Тадамун. Об этом сообщает Telegram-канал (EMCnewscenter1). Напомним, ранее на этой неделе террористам удалось занять несколько строений, которые были отбиты союзниками САА в тот же день. Однако ИГИЛовцы не оставляют попыток прорвать оборону САА. Согласно информации военного источник в Twitter (popstraw), в ходе перестрелок отряды NDF лишились пулеметной установки, но потерь в живой силе не понесли.

Провинция Алеппо

Появилась информация о том, что боевики террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», дислоцирующиеся к юго-западу от административного центра провинции, выпустили ракету по жилому району Алеппо. В результате удара несколько гражданских лиц пострадали, передает новостной портал Al Masdar News. Более подробная информация в настоящий момент устанавливается. В ответ на обстрел со стороны боевиков, сирийские военные самолеты нанесли авиаудары по укрепленным районам «Джебхат Ан-Нусры»1 недалеко от населенных пунктов Расм Сайяла, Аль-Хавиви, а также вблизи холма Ад-Даман. Об этом сообщает Twitter-канал (elasdikaa).

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно, что Сирийская арабская армия (САА) значительно продвинулась в ходе зачистки юго-западных районов Дейр-эз-Зора от оставшихся очагов сопротивления «Исламского государства». При поддержке проправительственных отрядов Корпуса Стражей Исламской революции и «Хезболлы» войска САР расширили буферную зону вокруг станции «Т-2», сообщает агентство новостей Al Masdar News. Порядка 50 квадратных километров перешли под контроль частей САА. Воздушную поддержку союзникам оказывали российские ВКС. Напомним, ранее правительственные подразделения при помощи ВКС РФ уничтожили основные силы террористической группировки, однако некоторым отрядам все же удалось бежать на запад и на восток провинции.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб не прекращаются жестокие бои между силами «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и союзными ей оппозиционными группировками с одной стороны и войсками САР — с другой. Согласно данным военного источника в социальной сети Telegram (EMCnewscenter1), российская и сирийская авиация продолжает проводить совместные боевые вылеты в зонах дислокации боевиков «Ан-Нусры». Авиаударам союзников подверглись военные объекты формирования в окрестностях населенного пункта Маарет Ан-Нуман, а также вблизи города Абу Дали. Информация о потерях боевиков в живой силе в настоящий момент выясняется. Однако известно, что под контроль сил Башара Асада перешли фермы вблизи населенных пунктов Аз-Захра и Хавия, о чем сообщает Twitter-канал (ivansidorenko1). Кроме того, как передает информационный портал Al Masdar News, после битвы с антиправительственной коалицией «Хайят Тахрир Аш-Шам» силам САА удалось вернуть контроль над городом Аль-Мушейрифа. Боевики отступили на север. Напомним, ранее в результате контрнаступления исламистов правительственные подразделения были вынуждены оставить город.

Ирак

Жители города Джамджамал вышли на митинги, выступая за улучшение качества предоставляемых государством услуг. Претензии населения связаны с длительными перебоями в электро- и водоснабжении, а также с проблемами транспортного сообщения внутри региона. Кроме того, люди не чувствуют себя в безопасности из-за постоянных взрывов, которые организовывают террористы «спящих ячеек» «Исламского государства». Демонстранты заблокировали главное шоссе между провинциями Аль-Сулеймания и Киркук, передает новостной портал Al Sumaria News.

Тем временем к северу от города Багдад произошло возгорание. По невыясненным причинам, загорелся один из контрольно-пропускных пунктов иракских вооруженных сил. В данный момент военнослужащие пытаются потушить огонь.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)