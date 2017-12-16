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Политика
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Украина
Националисты повторно съезд партии экс-министра доходов Украины во Львове
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    Националисты повторно съезд партии экс-министра доходов Украины во Львове

    17:43  16 Декабря 2017  /обновлено: 17:43  16 Декабря 2017
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    Националисты повторно съезд партии экс-министра доходов Украины во Львове

    Львов, 16 декабря. Активисты ультраправых украинских организаций «Национальный корпус» и «Правый сектор»1 сорвали съезд партии экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко «Успешная страна», который должен был состояться во Львове.

    Как пояснили в полиции, первоначально съезд партии планировалось провести в одном из львовских отелей, однако из-за угроз радикалов организаторы мероприятия приняли решение изменить место встречи. Тем не менее, радикалы узнали об изменениях в планах и заявились на собрание.

    Примечательно, что в прошлом месяце съезд «Успешной страны» также был сорван по вине националистов, передает ТАСС.

    Напомним, что партия «Успешная страна» была зарегистрирована в 2010 году. Ее лидер, Александр Клименко, возглавлял министерство доходов и сборов во времена правления президента Виктора Януковича. В 2014 году он был объявлен в розыск по подозрению в хищении бюджетных средств и госизмене. Организация «Правый сектор» признана экстремистской и запрещена в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #националисты #львов #партия #съезд #успешная страна
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