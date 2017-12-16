В Совфеде рассказали, что произойдет с Донбассом, если РФ покинет СЦКК

Министерство обороны РФ намерено отозвать российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Такая информация содержится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В том случае, если российская сторона покинет СЦКК, Киеву некому будет помочь решить конфликт, и властям Украины придется напрямую и без посредников взаимодействовать с ДНР и ЛНР, и пытаться предотвращать конфликтные ситуации. Киев не станет разговаривать с республиками Донбасса, уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сенатор подчеркнул, что глава Украины Петр Порошенко подумает, что у него развязаны руки и начнет полномасштабное наступление на республики.

«Власти Украины, в частности Петр Порошенко, подумает, что у него развязаны руки. Я не исключаю, что с учетом поставки летального оружия, окончания подготовки ВС Украины инструкторами из США и Канады, завозом тяжелого вооружения и, прежде всего, артиллерии и боеприпасов на линию разграничения, все идет к широкомасштабной зачистке. Думаю, что сегодня все столкнутся с широкомасштабной войной», — комментирует для ФАН Франц Клинцевич.

В сообщении СММ ОБСЕ говорится следующее: «14 декабря представитель Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в штабе СЦКК, расположенном в подконтрольном правительству г. Соледар (79 км к северу от Донецка), передал СММ письмо от министерства обороны Российской Федерации с уведомлением о том, что Российская Федерация собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил из СЦКК».

Ранее появилась информация о том, что украинская сторона максимально ограничила доступ российских офицеров в совместный центр, а украинские военные открыто демонстрируют агрессию по отношению к российским офицерам.

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, если Порошенко отдаст приказ к наступлению, то существование Украины как государства окажется под большим вопросом.

«Даже самый фанатично настроенный украинский солдат понимает, что ситуация закончится для него плохо. Живущие в Луганской и Донецкой народных республиках люди будут защищать свои семьи и дома. Будет очень много крови. И не факт, что вооруженный силы, пусть и преобразованной, но Украины, сумеют дать задний ход, — считает Клинцевич. — С началом боевых действий, которые уже пахнут кровью и порохом, закончится государственность Украины. Страна уже на грани развала, а война вызовет не только крайне негативное отношение украинцев, но и всего мирового сообщества».

Сенатор уверен, что официальный Киев не будет пытаться вести диалог с властями ДНР и ЛНР.

«Киев пойдет на Донбасс с мечом, который уже заточен и подготовлен. Ситуация очень опасная. Понятно, что России придется принимать не очень простые решения», — говорит собеседник ФАН.

В том случае, если ситуация действительно обернется крупномасштабным нападением украинских военных на Донбасс, Россия, считает сенатор, будет просто обязана вмешаться.

«Допустить геноцид русских людей мы тоже не имеем права. Я уверен, мы обязаны вмешаться в этот процесс», — констатировал сенатор.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что очень обеспокоен той ситуацией, которая сложилась вокруг СЦКК. Министр добавил, что «Украина и лично Порошенко делают все, чтобы СЦКК прекратил свое существование». Глава российского внешнеполитического ведомства особо акцентировал внимание на том, что в случае исчезновения СЦКК вся ответственность за ситуацию ляжет на действующую власть Украины. Ситуацию, уверен Клинцевич, пытается расшатать третья сторона.

«Я бы сказал, что это ни сколько Порошенко, сколько американцы — третья сторона, — считает Клинцевич. — Наши военнослужащие занимались вещами, оговоренными на межгосударственных уровнях. И любые противоправные действия в отношении этой категории военных воспринимались бы как враждебные, что привело бы к серьезным последствиям».

Представители Минобороны РФ в рабочей группе по урегулированию конфликта в Донбассе также высказали опасение относительно ситуации с российскими офицерами СЦКК. Полковник Андрей Коротков назвал действия властей Украины дискриминацией по отношению к участникам рабочий группы от России. По его словам, «под выдуманными предлогами украинская сторона препятствует выездам офицеров в населенные пункты», что лишает российскую сторону возможности мониторинга соблюдения минских соглашений. Коротков также отметил, что отношение к нашим офицерам носит откровенно «дискриминационный характер» не только в части их работы, но и в вопросах жизнедеятельности.