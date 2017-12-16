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В Совфеде рассказали, что произойдет с Донбассом, если РФ покинет СЦКК
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    В Совфеде рассказали, что произойдет с Донбассом, если РФ покинет СЦКК

    18:08  16 Декабря 2017  /обновлено: 18:33  16 Декабря 2017
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    В Совфеде рассказали, что произойдет с Донбассом, если РФ покинет СЦКК

    Министерство обороны РФ намерено отозвать российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Такая информация содержится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В том случае, если российская сторона покинет СЦКК, Киеву некому будет помочь решить конфликт, и властям Украины придется напрямую и без посредников взаимодействовать с ДНР и ЛНР, и пытаться предотвращать конфликтные ситуации. Киев не станет разговаривать с республиками Донбасса, уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сенатор подчеркнул, что глава Украины Петр Порошенко подумает, что у него развязаны руки и начнет полномасштабное наступление на республики.

    «Власти Украины, в частности Петр Порошенко, подумает, что у него развязаны руки. Я не исключаю, что с учетом поставки летального оружия, окончания подготовки ВС Украины инструкторами из США и Канады, завозом тяжелого вооружения и, прежде всего, артиллерии и боеприпасов на линию разграничения, все идет к широкомасштабной зачистке. Думаю, что сегодня все столкнутся с широкомасштабной войной», — комментирует для ФАН Франц Клинцевич.

    В Совфеде

    В сообщении СММ ОБСЕ говорится следующее: «14 декабря представитель Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в штабе СЦКК, расположенном в подконтрольном правительству г. Соледар (79 км к северу от Донецка), передал СММ письмо от министерства обороны Российской Федерации с уведомлением о том, что Российская Федерация собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил из СЦКК».

    Ранее появилась информация о том, что украинская сторона максимально ограничила доступ российских офицеров в совместный центр, а украинские военные открыто демонстрируют агрессию по отношению к российским офицерам.

    Киев пойдет на Донбасс с мечом, который уже заточен и подготовлен - Клинцевич

    По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, если Порошенко отдаст приказ к наступлению, то существование Украины как государства окажется под большим вопросом.

    «Даже самый фанатично настроенный украинский солдат понимает, что ситуация закончится для него плохо. Живущие в Луганской и Донецкой народных республиках люди будут защищать свои семьи и дома. Будет очень много крови. И не факт, что вооруженный силы, пусть и преобразованной, но Украины, сумеют дать задний ход, — считает Клинцевич. — С началом боевых действий, которые уже пахнут кровью и порохом, закончится государственность Украины. Страна уже на грани развала, а война вызовет не только крайне негативное отношение украинцев, но и всего мирового сообщества».

    Сенатор уверен, что официальный Киев не будет пытаться вести диалог с властями ДНР и ЛНР.

    «Киев пойдет на Донбасс с мечом, который уже заточен и подготовлен. Ситуация очень опасная. Понятно, что России придется принимать не очень простые решения», — говорит собеседник ФАН.

    В том случае, если ситуация действительно обернется крупномасштабным нападением украинских военных на Донбасс, Россия, считает сенатор, будет просто обязана вмешаться.

    «Допустить геноцид русских людей мы тоже не имеем права. Я уверен, мы обязаны вмешаться в этот процесс», — констатировал сенатор.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что очень обеспокоен той ситуацией, которая сложилась вокруг СЦКК

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что очень обеспокоен той ситуацией, которая сложилась вокруг СЦКК. Министр добавил, что «Украина и лично Порошенко делают все, чтобы СЦКК прекратил свое существование». Глава российского внешнеполитического ведомства особо акцентировал внимание на том, что в случае исчезновения СЦКК вся ответственность за ситуацию ляжет на действующую власть Украины. Ситуацию, уверен Клинцевич, пытается расшатать третья сторона.

    «Я бы сказал, что это ни сколько Порошенко, сколько американцы — третья сторона, — считает Клинцевич. — Наши военнослужащие занимались вещами, оговоренными на межгосударственных уровнях. И любые противоправные действия в отношении этой категории военных воспринимались бы как враждебные, что привело бы к серьезным последствиям».

    Представители Минобороны РФ в рабочей группе по урегулированию конфликта в Донбассе также высказали опасение относительно ситуации с российскими офицерами СЦКК. Полковник Андрей Коротков назвал действия властей Украины дискриминацией по отношению к участникам рабочий группы от России. По его словам, «под выдуманными предлогами украинская сторона препятствует выездам офицеров в населенные пункты», что лишает российскую сторону возможности мониторинга соблюдения минских соглашений. Коротков также отметил, что отношение к нашим офицерам носит откровенно «дискриминационный характер» не только в части их работы, но и в вопросах жизнедеятельности.

    «Все передвижения по зданию, согласно украинскому документу, российские офицеры могут осуществлять только в сопровождении — а правильнее будет сказать «под конвоем» — вооруженных нацгвардейцев Украины», — отметил представитель российского оборонного ведомства в группе, добавив, что дышать свежим воздухом российские офицеры могут не более 10 минут в час.

    Под выдуманными предлогами украинская сторона препятствует выездам офицеров в населенные пункты

    Автор: Алиса Яковлева
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