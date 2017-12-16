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Политика
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В ДНР рассказали, как ВСУ в два раза занижают свои потери в Донбассе
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    В ДНР рассказали, как ВСУ в два раза занижают свои потери в Донбассе

    18:01  16 Декабря 2017  /обновлено: 18:01  16 Декабря 2017
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    В ДНР рассказали, как ВСУ в два раза занижают свои потери в Донбассе

    Донецк, 16 декабря. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что Украина потеряла порядка 60 военнослужащих за полтора месяца.

    Эдуард Басурин подчеркнул, что украинская сторона как минимум вдвое занижает свои потери в ходе боевых действий в Донбассе. Пресс-центр штаба АТО заявил, что с начала ноября на территории Донбасса погибло всего 23 военнослужащих ВСУ. При этом разведка ДНР обладает данными, что за указанный период времени погибло 56 украинских солдат.

    Заместитель командующего обвинил украинское военное руководство в сокрытии и занижении потерь. Отмечается, что наибольшие потери украинцы понесли при нападении на населенные пункты Гладосово и Металлист (Травневое) в районе Горловки.

    В ДНР рассказали, как ВСУ в два раза занижают свои потери в Донбассе

    Автор: Алексей Громов
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