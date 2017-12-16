Летчики ВКС РФ рассказали, как сопровождали самолет Путина в Сирии

Хмеймим, 16 декабря. Летчики ВКС РФ, несущие службу на авиабазе «Хмеймим» в Сирии, рассказали, как они сопровождали самолет президента России Владимира Путина во время его визита в арабскую республику.

По словам пилотов, они не знали, что сопровождают борт №1, пока не приземлились на авиабазе. Они знали лишь, что им предстоит сопроводить самолет военно-транспортной авиации до посадки и прикрыть его в случае возможной атаки противника.

«Мы поняли, что сопровождали президента, уже выполнив полет. Увидели по телевизору, что он махал нам рукой и видел, что мы его сопровождали», – рассказали летчики «Вести.ру».

Напомним, что 11 декабря президент России Владимир Путин посетил российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где встретился с военными, а также провел переговоры с президентом САР Башаром Асадом. Президентский самолет сопровождали истребители ВКС РФ во время посадки и взлета.