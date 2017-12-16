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Сюрреализм и запоздалые конвульсии: Le Monde объяснила, почему МВФ лишил Украину транша
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    Сюрреализм и запоздалые конвульсии: Le Monde объяснила, почему МВФ лишил Украину транша

    18:34  16 Декабря 2017  /обновлено: 18:35  16 Декабря 2017
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    Сюрреализм и конвульсии: Le Monde объяснила, почему МВФ лишил Украину транша

    Париж, 16 декабря. Жесткая позиция МВФ по Украине и лишение ее очередного транша могут быть связаны с преследованием Михаила Саакашвили, а также попыткой государства взять под контроль национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Как пишет французская газета Le Monde, происходящее на Украине в последнее время является «постыдной гонкой-преследованием».

    Издание напоминает, что борьба с коррупцией является одним из главных критериев, на которые обращают внимание западные кредиторы Украины, когда решается вопрос о выделении денег. Именно поэтому президент Украины Петр Порошенко в свое время назначил губернатором Одесской области Саакашвили, который отметился активной борьбой со взяточничеством во время своего президентского срока в Грузии. Однако теперь грузинский политик сам является фигурантом уголовного дела о содействии преступным группировкам.

    Сюрреализм и конвульсии: Le Monde объяснила, почему МВФ лишил Украину транша

    Не остались среди западных партнеров незамеченными и попытки депутатов из числа сторонников Порошенко захватить НАБУ. В итоге МВФ заблокировал перевод очередного денежного транша.

    «Ничто так не иллюстрирует запоздалые конвульсии постсоветской системы, как последняя сюрреалистическая неделя в Украине. Ее видимой стороной была постыдная гонка-преследование, которую устроила власть, чтобы заткнуть рот Михаилу Саакашвили», — пишет Le Monde.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #мвф
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