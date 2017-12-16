Старейшая жительница Европы скончалась в Испании

Барселона, 16 декабря. Старейшая жительница Европы Ана Вела скончалась в возрасте 116 лет в Барселоне.

Вела была признана самым пожилым европейцем. Женщина родилась 29 октября 1901 года в местечке Пуэнте-Хениль.

Скончалась Вела накануне, 15 декабря, в доме престарелых, который расположен в Барселоне. Туда она переехала еще 12 лет назад — в 2005 году.

У Велы остались четверо детей. Женщина была владельцем продуктового магазина в Малаге, а также какое-то время работала швеей.

Ранее сообщалось, что 145-килограммовая жительница Германии погибла после того, как упала в ванну и не могла оттуда выбраться в течение десяти дней. Трагедия произошла в немецком городе Беккум, расположенном на земле Северный Рейн-Вестфалия.

После ее смерти был арестован муж погибшей, которого обвинили в бездействии, приведшем к смерти. Супруг свою вину не признает.