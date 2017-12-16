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Старейшая жительница Европы скончалась в Испании
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    Старейшая жительница Европы скончалась в Испании

    16:55  16 Декабря 2017  /обновлено: 16:55  16 Декабря 2017
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    Старейшая жительница Европы скончалась в Испании

    Барселона, 16 декабря. Старейшая жительница Европы Ана Вела скончалась в возрасте 116 лет в Барселоне.

    Вела была признана самым пожилым европейцем. Женщина родилась  29 октября 1901 года в местечке Пуэнте-Хениль.

    Скончалась Вела накануне, 15 декабря,  в доме престарелых, который расположен в Барселоне. Туда она переехала еще 12 лет назад  — в 2005 году.

    Старейшая жительница Европы скончалась в Испании

    У Велы остались четверо детей. Женщина была владельцем продуктового магазина в Малаге, а также какое-то время работала швеей.

    Ранее сообщалось, что 145-килограммовая жительница Германии погибла после того, как упала в ванну и не могла оттуда выбраться в течение десяти дней. Трагедия произошла в немецком городе Беккум, расположенном на земле Северный Рейн-Вестфалия.

    После ее смерти был арестован муж погибшей, которого обвинили в бездействии, приведшем к смерти. Супруг свою вину не признает.

    Автор: Катерина Тимошенская
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