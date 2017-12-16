Сирия и ВКС РФ зачистили часть пустыни на юге Дейр-эз-Зора: эксперт о том, когда исчезнут «осколки» ИГ

Подразделения Сирийской арабской армии (САА), а также отряды ливанской проправительственной организации «Хезболла» и иракского ополчения завершают зачистку территорий на юго-западе провинции Дейр-эз-Зор от боевиков «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ). Поддержку с воздуха им оказывают российские ВКС. Так, по данным информационного портала ANNA News, в результате последней серии спецопераций союзники полностью зачистили примерно 50 квадратных километров территории в Сирийской пустыне.

Как сообщил источник в командовании армии САР, военнослужащие при помощи боевой авиации РФ установили полный контроль над участком пустынной местности в районе станции «Т-2» недалеко от границы с Ираком, тем самым сформировав более обширную буферную зону вокруг данного стратегически значимого объекта. В этом регионе, а также на юго-востоке соседней провинции Хомс по-прежнему действуют разрозненные группы террористов, бежавшие в пустыню с западного побережья Евфрата, которое было полностью освобождено благодаря усилиям ВКС России и САА.

Таким образом, несмотря на то, что «Исламское государство» на территории САР было ликвидировано, в арабской республике все еще сохраняется высокая террористическая активность: эта группировка как разветвленная структура, обладающая территориями, ресурсами и инфраструктурой, уничтожена, однако некоторые отряды формирования, оказавшись оторванными друг от друга, сохраняют активность. В нескольких регионах страны, кроме того, фиксируется деятельность так называемых «спящих ячеек» ИГ1, которые также орудуют обособленно.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков считает, что свести уровень террористической активности как в Сирии, так и в других регионах мира к нулю — едва ли возможно. Однако необходимо продолжать работу в этом направлении, чтобы, по крайней мере, минимизировать угрозу настолько, насколько это возможно. Помимо дозачистки оставшихся территорий САР, следует также активизировать усилия в борьбе с подпольным терроризмом. Данное мнение эксперт выразил в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН).

«Ящик Пандоры был открыт, или же джинн был выпущен из бутылки — как угодно. В любом случае, загнать обратно то, что вышло наружу, будет очень тяжело. Нужна работа спецслужб, причем не только сирийских, но и других стран. Тогда территории будут планомерно очищаться от террористов. Как показывает опыт, например, наших спецслужб, работа в этом направлении позволяет предотвращать огромное количество терактов», — отмечает собеседник ФАН.

Эксперт также напомнил, что в САР террористическая угроза исходит не только от осколков уничтоженного «Исламского государства», но и от другой крупной исламистской организации — «Джебхат Фатх аш-Шам»1, которая является частью «Аль-Каиды»1 (все эти группировки запрещены в РФ). «Ан-Нусра» по-прежнему сохраняет территорию и определенную инфраструктуру, однако уже в настоящий момент САА и ВКС РФ развивают наступление на ее главный оплот — на провинцию Идлиб.

«Угроза, конечно, есть и еще будет. От ИГИЛ1 уже избавились — нет территорий, которые оно контролировало бы. Однако есть еще «Джебхат ан-Нусра»1 и некоторые другие террористические формирования, которые с большим удовольствием будут и дальше совершать теракты против мирных граждан и представителей власти», — подчеркивает востоковед.

Проблема террористических «спящих ячеек» осложняется тем, что географически они могут создаваться где угодно — по всему земному шару. ИГ и «Нусра» заработали дурную, но широкую славу. Пусть и значительно меньше, нежели раньше, но это по-прежнему привлекает сторонников, готовых присягнуть на верность данным группировкам и стать частью какой-либо местной бандгруппы, выступающей под знаменами международной террористической организации.

«Из «Аль-Каиды» раньше, а теперь и из ИГИЛ сделали бренд. Как таковых группировок, использующих террористические методы, довольно много, но когда на горизонте появляется именно некий бренд, он обычно привлекает к себе большое количество людей экстремистских взглядов. В этом и кроется огромная проблема. Внешние силы создали по-настоящему привлекательную для радикально настроенных людей структуру. Ее подпитывали, снабжали деньгами и кадрами, давали возможность новым сторонникам попасть в Сирию, Ирак. Теперь им придется пожинать плоды своей деятельности, и они уже пожинают».

1 Организация запрещена на территории РФ.