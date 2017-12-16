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Порошенко будут дожимать: эксперт заявил о зачистке политической элиты Украины
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    Порошенко будут дожимать: эксперт заявил о зачистке политической элиты Украины

    18:27  16 Декабря 2017  /обновлено: 18:28  16 Декабря 2017
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    Порошенко будут дожимать: эксперт заявил о зачистке политической элиты Украины

    Киев, 16 декабря. США вложили слишком много денег и сил в Украину, поэтому не позволят ей получить автономность от Вашингтона, объяснил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

    Зототарев обратил внимание, что за текущий год президент Украины Петр Порошенко пытался добиться для Киева большей самостоятельности и автономности от Запада. Однако Вашингтон будет пресекать все подобные попытки.

    «США, вложившиеся в проект «Украина» не только финансово, но имиджево и геополитически, просто так здесь ничего не сдадут и явно будут дожимать», — считает эксперт.

    Порошенко будут дожимать: эксперт заявил о зачистке политической элиты Украины

    Он отметил, что главной целью «Михомайдана» являлось создание антикоррупционного суда.

    «Крайне необходимо увенчать антикоррупционную вертикаль административно независимым и контролируемым внешними партнерами судом, — пояснил руководитель «Третьего центра». — Иначе антикоррупционная система, основная задача которой — зачистка политической и бизнесэлиты Украины, работать не будет».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сша #украина #порошенко #зачистка #михомайдан #автономность
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