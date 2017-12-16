Порошенко будут дожимать: эксперт заявил о зачистке политической элиты Украины

Киев, 16 декабря. США вложили слишком много денег и сил в Украину, поэтому не позволят ей получить автономность от Вашингтона, объяснил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Зототарев обратил внимание, что за текущий год президент Украины Петр Порошенко пытался добиться для Киева большей самостоятельности и автономности от Запада. Однако Вашингтон будет пресекать все подобные попытки.

«США, вложившиеся в проект «Украина» не только финансово, но имиджево и геополитически, просто так здесь ничего не сдадут и явно будут дожимать», — считает эксперт.

Он отметил, что главной целью «Михомайдана» являлось создание антикоррупционного суда.