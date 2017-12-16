Режим КТО введен в Дагестане в связи с поиском боевиков





Махачкала, 16 декабря. Правоохранительные органы России ввели режим контртеррористической операции возле села Губден Карабудахкентского района Дагестана в связи с поиском группы боевиков и их сообщников. Об этом в субботу заявил представитель оперативного штаба республики. Другие подробности инцидента не уточняются.