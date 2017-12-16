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Общество
Режим КТО введен в Дагестане в связи с поиском боевиков
Общество
Режим КТО введен в Дагестане в связи с поиском боевиков
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    Режим КТО введен в Дагестане в связи с поиском боевиков

    16:18  16 Декабря 2017  /обновлено: 16:31  16 Декабря 2017
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    Режим КТО введен в Дагестане в связи с поиском боевиков
     

    Махачкала, 16 декабря. Правоохранительные органы России ввели режим контртеррористической операции возле села Губден Карабудахкентского района Дагестана в связи с поиском группы боевиков и их сообщников. Об этом в субботу заявил представитель оперативного штаба республики. Другие подробности инцидента не уточняются.

    «Начальником управления ФСБ РФ по Дагестану, руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима контртеррористической операции», — рассказал он РИА Новости.
     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #боевики #дагестан #село #кто
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