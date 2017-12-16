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Жители Казани вышли на митинг в поддержку Путина
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    Жители Казани вышли на митинг в поддержку Путина

    20:00  16 Декабря 2017  /обновлено: 20:01  16 Декабря 2017
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    Жители Казани вышли на митинг в поддержку Путина

    Казань, 16 декабря. Более двухсот бывших военнослужащих в Казани вышли на митинг в поддержку президента России Владимира Путина.

    Союз офицеров России и Союз десантников РФ организовали 20-минутное мероприятие, целью которого была поддержка президента Российской Федерации Владимира Путина. К митингу присоединились такие общественные организации, как «Морское собрание», «Тайфун», «Боевое братство» и Союз ветеранов Афганистана.

    Мероприятие состоялось около памятника Муллануру Вахитову, сообщают местные информационные агентства.

    Во время митинга участники особо отметили победу российской группировки войск над боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирийской арабской республике.

    Ранее сообщалось, что во время посещения базы ВКС РФ в Сирии «Хмеймим» Владимир Путин объявил о начале вывода российской группировки войск из САР. Контингент войск в Сирии будет сокращен на две трети.

    Жители Казани вышли на митинг в поддержку Путина

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #владимир путин #казань #военные #митинг
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