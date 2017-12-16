Курды не участвуют в расследовании преступлений ИГ в Ираке
Эрбиль, 16 декабря. Эрбиль заявил, что курды не представлены в группе по расследованию преступлений «Исламского государства»1 в Ираке.
Совет безопасности ООН сообщил о создании независимой группы, которая займется расследованием преступлений, совершенных боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Ираке. Группа начнет работу в 2018 году, при этом Региональное правительство Иракского Курдистана заявило, что курдская сторона не приглашена для участия в этом расследовании.
Курдский активист и правозащитник Адалат Омар, который принимал участие в поиске и эксгумации массовых захоронений жертв «Исламского государства», отметил, что до сих пор неизвестно о роли курдов в расследовании геноцида, совершенного боевиками «Халифата».
Отмечается, что на территории Ирака регулярно обнаруживаются массовые захоронения гражданских лиц, казненных боевиками-исламистами.
1 Организация запрещена на территории РФ.