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Курды не участвуют в расследовании преступлений ИГ в Ираке
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    Курды не участвуют в расследовании преступлений ИГ в Ираке

    16:09  16 Декабря 2017  /обновлено: 16:09  16 Декабря 2017
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    Курды не участвуют в расследовании преступлений ИГ в Ираке

    Эрбиль, 16 декабря. Эрбиль заявил, что курды не представлены в группе по расследованию преступлений «Исламского государства»1 в Ираке.

    Совет безопасности ООН сообщил о создании независимой группы, которая займется расследованием преступлений, совершенных боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Ираке. Группа начнет работу в 2018 году, при этом Региональное правительство Иракского Курдистана заявило, что курдская сторона не приглашена для участия в этом расследовании.

    Курдский активист и правозащитник Адалат Омар, который принимал участие в поиске и эксгумации массовых захоронений жертв «Исламского государства», отметил, что до сих пор неизвестно о роли курдов в расследовании геноцида, совершенного боевиками «Халифата».

    Отмечается, что на территории Ирака регулярно обнаруживаются массовые захоронения гражданских лиц, казненных боевиками-исламистами.

    Курды не участвуют в расследовании преступлений ИГ в Ираке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #курды #ирак
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