Курды не участвуют в расследовании преступлений ИГ в Ираке

Эрбиль, 16 декабря. Эрбиль заявил, что курды не представлены в группе по расследованию преступлений «Исламского государства»1 в Ираке.

Совет безопасности ООН сообщил о создании независимой группы, которая займется расследованием преступлений, совершенных боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Ираке. Группа начнет работу в 2018 году, при этом Региональное правительство Иракского Курдистана заявило, что курдская сторона не приглашена для участия в этом расследовании.

Курдский активист и правозащитник Адалат Омар, который принимал участие в поиске и эксгумации массовых захоронений жертв «Исламского государства», отметил, что до сих пор неизвестно о роли курдов в расследовании геноцида, совершенного боевиками «Халифата».

Отмечается, что на территории Ирака регулярно обнаруживаются массовые захоронения гражданских лиц, казненных боевиками-исламистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.