Трое украинцев дали отпор пьяному бойцу ВСУ на границе с Крымом

Херсон, 16 декабря. Трое жителей Херсонской области дали отпор пьяному бойцу ВСУ, проверявшему машины на границе с Крымом.

Как рассказал местный общественный активист Геннадий Сивак, в ходе проверки пассажиров такси военный неожиданно направил на них оружие. Молодые люди отреагировали незамедлительно: они ударили охранника и отобрали у него автомат, после чего зашли на блокпост и пригрозили, что могут сделать то же самое с его коллегами.

По словам Сивака, пассажиры такси в итоге так и уехали с «трофейным» автоматом, поскольку командиры провинившегося солдата даже не попытались вернуть табельное оружие бойца. Позже военным пришлось отдельно навестить молодых людей, забрать у них автомат и презентовать коньяк с просьбой не распускали слухи об инциденте, сообщает «Политнавигатор».