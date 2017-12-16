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Трое украинцев дали отпор пьяному бойцу ВСУ на границе с Крымом
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    Трое украинцев дали отпор пьяному бойцу ВСУ на границе с Крымом

    15:52  16 Декабря 2017  /обновлено: 15:52  16 Декабря 2017
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    Трое украинцев дали отпор пьяному бойцу ВСУ на границе с Крымом

    Херсон, 16 декабря. Трое жителей Херсонской области дали отпор пьяному бойцу ВСУ, проверявшему машины на границе с Крымом.

    Как рассказал местный общественный активист Геннадий Сивак, в ходе проверки пассажиров такси военный неожиданно направил на них оружие. Молодые люди отреагировали незамедлительно: они ударили охранника и отобрали у него автомат, после чего зашли на блокпост и пригрозили, что могут сделать то же самое с его коллегами.

    По словам Сивака, пассажиры такси в итоге так и уехали с «трофейным» автоматом, поскольку командиры провинившегося солдата даже не попытались вернуть табельное оружие бойца. Позже военным пришлось отдельно навестить молодых людей, забрать у них автомат и презентовать коньяк с просьбой не распускали слухи об инциденте, сообщает «Политнавигатор».

     

    Автор: Алексей Громов
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    #всу #крым #оружие
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