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Федерация автовладельцев России оценила новые требования к одежде водителей
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    Федерация автовладельцев России оценила новые требования к одежде водителей

    15:43  16 Декабря 2017  /обновлено: 15:43  16 Декабря 2017
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    Федерация автовладельцев России оценила новые требования к одежде водителей

    Москва, 16 декабря. Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал поправки в правила дорожного движения (ПДД), согласно которым водители должны быть одеты в светоотражающую одежду.

    Канаев убежден, что водители не начнут моментально исполнять это требование правительства страны, если им не будут угрожать какие-либо штрафы.

    «Но, думаю, задано абсолютно правильное направление», — цитирует главу Федерации автовладельцев России RT.

    По его мнению, следует создать моду на новое правило среди российских водителей, а вот вводить административное наказание — не стоит.

    Эксперт в качестве примера напомнил о требованиях к пассажирам быть пристегнутыми в автомобиле, а также к водителям о наличием в машине детского кресла. Канаев заметил, что в этих случаях «административное наказание имело только первоначальное влияние». Онако позже это вошло в моду.

    «Здесь нужна пропаганда, — убежден он. — Не только осуждение, но и поощрение со стороны всего общества».

    Федерация автовладельцев России оценила новые требования к одежде водителей

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #пдд #одежда #водители #поправки #правила
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