Федерация автовладельцев России оценила новые требования к одежде водителей

Москва, 16 декабря. Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал поправки в правила дорожного движения (ПДД), согласно которым водители должны быть одеты в светоотражающую одежду.

Канаев убежден, что водители не начнут моментально исполнять это требование правительства страны, если им не будут угрожать какие-либо штрафы.

«Но, думаю, задано абсолютно правильное направление», — цитирует главу Федерации автовладельцев России RT.

По его мнению, следует создать моду на новое правило среди российских водителей, а вот вводить административное наказание — не стоит.

Эксперт в качестве примера напомнил о требованиях к пассажирам быть пристегнутыми в автомобиле, а также к водителям о наличием в машине детского кресла. Канаев заметил, что в этих случаях «административное наказание имело только первоначальное влияние». Онако позже это вошло в моду.