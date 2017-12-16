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Трудовая партия России поддержит кандидатуру Путина на выборах-2018
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    Трудовая партия России поддержит кандидатуру Путина на выборах-2018

    20:00  16 Декабря 2017
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    Трудовая партия России поддержит кандидатуру Путина на выборах-2018

    Москва, 16 декабря. Трудовая партия России на субботнем съезде решила поддержать кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах в 2018 году. Об этом сегодня заявил председатель партии Игорь Малкин.

    «Съезд проголосовал за то, чтобы поддержать кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина на предстоящих в марте 2018 года выборах главы государства», — отметил он.

    По его словам, члены партии обсудили наказы к кандидату по наиболее актуальным вопросам. В частности, речь идет о совершенствовании трудового законодательства и медицинского обслуживания, а также об укреплении социальных гарантий граждан, передает ТАСС.

    Трудовая партия России поддержит кандидатуру Путина на выборах-2018

    Напомним, что ранее Путин заявил о намерении вновь выставить свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в марте следующего года. В четверг глава государства дал большую пресс-конференцию по итогам года, на которой затронул многие политические и экономические вопросы. В частности Путин объявил о грядущей налоговой амнистии для 50 млн россиян, сообщает Ura.ru.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #выборы-2018 #трудовая партия
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