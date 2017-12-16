Украинский депутат рассказал, как Киев создает проблему из языкового вопроса
Киев, 16 декабря. Проблема языка создана на Украине искусственно, она нужна киевским политикам для борьбы за власть, поскольку других инструментов для этого у них нет, считает украинский народный депутат Сергей Кивалов.
Так политик прокомментировал решение Венецианской комиссии по поводу украинского закона «Об образовании», в котором европейские эксперты назвали документ свидетельством языковой дискриминации и призвали Киев соблюдать права русскоязычного населения.
«Продвижение украинского языка и сбережение языков национальных меньшинств – задача абсолютно посильная. Не надо быть великим экспертом, чтобы понимать, что проблема языка на Украине – искусственно созданная, надуманная. И нужна она исключительно политикам, как инструмент их борьбы за власть. Других же инструментов у них нет», — написал Кивалов на своей странице в Facebook.
Депутат заметил, что члены Европейской комиссии справедливо заметили противоречия между новым законом «Об образовании» и прежним «Об основах языковой политики». Также они не оставили без внимания «практику современного украинского парламентаризма», в рамках которой на консультации с представителями национальных меньшинств был представлен проект закона во втором чтении, одобренный европейскими экспертами, а «радикальная норма» была внесена в документ в последний момент.
Кивалов отметил, что такое заключение Венецианской комиссии является для Украины победой.
«В этом заключении – дорожная карта выхода из никому не нужного противоречия как внутри Украины, так и с нашими соседями», — подчеркнул он.
Подводя итог, Кивалов призвал киевских властей выполнить требования комиссии в полном объеме, отметив, что только так можно добиться мира и покоя на Украине.
«Если действующая власть Украины действительно хочет мира и покоя в стране, если не стремится ущемить малые народы, если неприемлемыми запретами не хочет подменить конституционные права каждого гражданина говорить на родном языке <…>, то рекомендации Венецианской комиссии должны быть выполнены в полном объеме и без истерик», — заключил он.
Напомним, с 2014 года Киев проводит политику декоммунизации, целью которой является «избавить» Украину от советского наследия. В ее рамках в стране происходит массовое переименование населенных пунктов и улиц. Более того, этой осенью киевские власти запретили использование термина «Великая Отечественная война», назвав его пропагандистским. «Борьбе» с русским языком украинская власть также уделяет большое внимание.
Принятый в сентябре закон «Об образовании» запретил преподавание на русском и других языках в школах, начиная с пятого класса. В субботу стала известна новая языковая инициатива президента Украины Петра Порошенко: он предложил заменить кириллицу в украинском языке на латиницу.