МИД РФ объяснил США выгоду «двойного замораживания» на Корейском полуострове

Москва, 16 декабря. КНДР будет сложнее отказаться от диалога, если США поддержат предложение России и Китая о «двойном замораживании» военной активности в регионе Корейского полуострова, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков прокомментировал заявление американского госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что Вашингтон не поддерживает российско-китайское предложение о «двойном замораживании». Он опроверг обвинения США о том, что таким образом Россия и Китай «легитимизируют» незаконную деятельность КНДР в ракетно-ядерной сфере».

«Мы ничего не легитимизируем, — констатировал российский дипломат, — мы говорили и продолжаем на этом настаивать, что ядерный статус КНДР для нас неприемлем и что эта страна должна прекратить провокационные действия, которые не вписываются в требования резолюции СБ ООН».

Рябков выразил надежду, что страны смогут добиться положительного эффекта. Он также посоветовал Вашингтону поддержать предложение России и Китая, продемонстрировав «добрую волю». И объяснил выгоду этого предложения.

«Отказаться от диалога в этой ситуации Пхеньяну было бы намного сложнее», — заметил представитель внешнеполитического ведомства.