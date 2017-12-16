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МИД РФ объяснил США выгоду «двойного замораживания» на Корейском полуострове
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    МИД РФ объяснил США выгоду «двойного замораживания» на Корейском полуострове

    16:04  16 Декабря 2017  /обновлено: 16:04  16 Декабря 2017
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    МИД РФ объяснил США выгоду «двойного замораживания» на Корейском полуострове

    Москва, 16 декабря. КНДР будет сложнее отказаться от диалога, если США поддержат предложение России и Китая о «двойном замораживании» военной активности в регионе Корейского полуострова, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Рябков прокомментировал заявление американского госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что Вашингтон не поддерживает российско-китайское предложение о «двойном замораживании». Он опроверг обвинения США о том, что таким образом Россия и Китай «легитимизируют» незаконную деятельность КНДР в ракетно-ядерной сфере».

    «Мы ничего не легитимизируем, — констатировал российский дипломат,  — мы говорили и продолжаем на этом настаивать, что ядерный статус КНДР для нас неприемлем и что эта страна должна прекратить провокационные действия, которые не вписываются в требования резолюции СБ ООН».

    Рябков выразил надежду, что страны смогут добиться положительного эффекта. Он также посоветовал Вашингтону поддержать предложение России и Китая, продемонстрировав «добрую волю». И объяснил выгоду этого предложения.

    «Отказаться от диалога в этой ситуации Пхеньяну было бы намного сложнее», — заметил представитель внешнеполитического ведомства.

    МИД РФ объяснил США выгоду «двойного замораживания» на Корейском полуострове

    «Пока же мы слышим из Вашингтона лозунги, которые совершенно не помогают делу», — заключил Рябков.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #сша #кндр #китай #двойное замораживание
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