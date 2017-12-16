Москва, 16 декабря. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что США руками террористов ИГИЛ1 (запрещена в РФ) пытаются принудить страны к выгодному для Штатов общественному порядку.

В комментарии РИА Новости Швыткин заявил, что Соединенные Штаты, «как и предполагалось», руками террористов ИГИЛ (запрещена в России) «пытаются манипулировать в том числе и общественным настроением людей,... совершая террористические акты». По мнению депутата, таким образом американцы «пытаются принудить те или иные государства к выгодному для них общественному порядку».

Парламентарий добавил, что США не уходят из данного региона, желая обеспечить свое присутствие в нем «под такой хорошей вывеской борьбы с терроризмом, хотя они сами его и поддерживают».

Швыткин высказал мнение, что США с помощью ИГИЛ (запрещена в России) пытаются продемонстрировать отсутствие успехов ВКС России и армии САР в Сирии. Депутат считает, что США сегодня невыгодна ни победа России, ни ее присутствие в данном регионе.

Ранее Центр по примирению враждующих сторон в САР сообщил, что международная коалиция во главе с США продолжает взаимодействовать с остатками террористов на территории Сирии.

11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе значительной части российской группировки войск из Сирии к местам постоянной дислокации.

1 Организация запрещена на территории РФ.