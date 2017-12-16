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США посредством ИГ пытаются принудить государства к выгодному для них порядку — депутат
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    США посредством ИГ пытаются принудить государства к выгодному для них порядку — депутат

    15:36  16 Декабря 2017  /обновлено: 15:36  16 Декабря 2017
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    США посредством ИГ пытаются принудить государства к выгодному для них порядку — депутат

    Москва, 16 декабря. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что США руками террористов ИГИЛ1 (запрещена в РФ) пытаются принудить страны к выгодному для Штатов общественному порядку.

    В комментарии РИА Новости Швыткин заявил, что Соединенные Штаты, «как и предполагалось», руками террористов ИГИЛ (запрещена в России) «пытаются манипулировать в том числе и общественным настроением людей,... совершая террористические акты». По мнению депутата, таким образом американцы «пытаются принудить те или иные государства к выгодному для них общественному порядку». 

    Парламентарий добавил, что США не уходят из данного региона, желая обеспечить свое присутствие в нем «под такой хорошей вывеской борьбы с терроризмом, хотя они сами его и поддерживают».

    Швыткин высказал мнение, что США с помощью ИГИЛ (запрещена в России) пытаются продемонстрировать отсутствие успехов ВКС России и армии САР в Сирии. Депутат считает, что США сегодня невыгодна ни победа России, ни ее присутствие в данном регионе.

    Ранее Центр по примирению враждующих сторон в САР сообщил, что международная коалиция во главе с США продолжает взаимодействовать с остатками террористов на территории Сирии.

    11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе значительной части российской группировки войск из Сирии к местам постоянной дислокации.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #сирия
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