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Польша продала Украине единственный танкер с газом из США «для снижения энергозависимости от РФ»
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    Польша продала Украине единственный танкер с газом из США «для снижения энергозависимости от РФ»

    18:23  16 Декабря 2017  /обновлено: 18:23  16 Декабря 2017
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    Украина купила у Польши танкер с американским газом

    Киев, 16 декабря. Власти Польши перепродали Киеву единственный танкер со сжиженным газом, полученный от США, якобы «для снижения энергозависимости от России».

    Поставка американского газа Украине была объяснена «снижением энергетической зависимости от России», сообщил частный украинский трейдер «Эру трейдинг». Торговая сделка состоялась в начале лета 2017 года, официальной информации о происхождении танкера с газом не поступало, однако эксперты в области экономики уверены, что Польза получила крупную партию газа от США.

    Отмечается, что в июне текущего года польские терминалы приняли единственный танкер с газом, следовавший из Соединенных Штатов. Данную поставку на Украину подтвердило польское информационное агентство Biznes Alert.  

    Закупка Киевом партии американского газа в Польше совпала с визитом президента страны Анджея Дуды на Украину. Приблизительный объем поставки оценивается в 97 миллионов кубометров «голубого топлива». При перепродаже польская сторона потеряла порядка шести миллионов долларов.

    Ранее сообщалось, что Украина уже около двух лет закупает газ в Европе, объясняя это «уходом от энергетической зависимости от России». Данное решение, продиктованное политическими мотивами, является крайне невыгодным для Киева с экономической точки зрения.

    Украина купила у Польши танкер с американским газом

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #польша #украина #газ
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