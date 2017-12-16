Москва, 16 декабря. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал итоги прошедшего накануне заседания СБ ООН по КНДР.

Российский дипломат заявил РИА Новости, что только открытость США и КНДР к диалогу, а также взаимная сдержанность позволят «вывести ситуацию из ее нынешнего крайне опасного состояния».

Кроме того, отметил дипломат, Москва встревожена, что в западном подходе к проблеме урегулирования ситуации с Северной Кореей доминирует «логика давления». Рябков заявил, что это тревожный знак, так как не хотелось бы, чтобы вопреки всем усилиям, прилагаемым Россией и КНР, начала раскручиваться «очередная конфронтационная спираль».

Замглавы МИД РФ предостерег стороны от подобного развития событий, а также напомнил, что альтернативное решение изложено в российско-китайской дорожной карте, представленной в июле этого года.