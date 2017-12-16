Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Режим КТО введен в Дагестане в связи с поиском боевиков
Политика
Россия призывает США и КНДР к диалогу и отказу от давления — Рябков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия призывает США и КНДР к диалогу и отказу от давления — Рябков

    15:14  16 Декабря 2017  /обновлено: 15:14  16 Декабря 2017
    395

    Россия призывает США и КНДР к диалогу и отказу от давления — Рябков

    Москва, 16 декабря. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал итоги прошедшего накануне заседания СБ ООН по КНДР.

    Российский дипломат заявил РИА Новости, что только открытость США и КНДР к диалогу, а также взаимная сдержанность позволят «вывести ситуацию из ее нынешнего крайне опасного состояния».

    Кроме того, отметил дипломат, Москва встревожена, что в западном подходе к проблеме урегулирования ситуации с Северной Кореей доминирует «логика давления». Рябков заявил, что это тревожный знак, так как не хотелось бы, чтобы вопреки всем усилиям, прилагаемым Россией и КНР, начала раскручиваться «очередная конфронтационная спираль».

    Замглавы МИД РФ предостерег стороны от подобного развития событий, а также напомнил, что альтернативное решение изложено в российско-китайской дорожной карте, представленной в июле этого года. 

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #оон #кндр #рябков
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть