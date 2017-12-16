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Хакеры распространяют новый вирус через сообщения в Facebook
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    Хакеры распространяют новый вирус через сообщения в Facebook

    15:11  16 Декабря 2017  /обновлено: 15:11  16 Декабря 2017
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    Хакеры распространяют новый вирус через сообщения в Facebook

    Москва, 16 декабря. Пользователи Facebook рассказали о новом вирусе, который с недавних пор появился в социальной сети.

    Вредоносную программу хакеры распространяют через личные сообщения с прикрепленным файлом-архивом video_9504.zip (цифры могут меняться). При открытии архива вирус заражает компьютер или мобильное устройство, и хакеры получают доступ к странице Facebook.

    Напомним, что в этом году хакеры провели сразу две масштабные кибератаки. Сначала множество компаний и госучреждений были заражены вирусом-шифровальщиком Petya, а затем — вирусом WannaCry. Сильнее всего от действий киберпреступников пострадали Россия, Украина, Германия и ряд стран Европы.

    Ранее специалисты главного управления безопасности и защиты информации Центрального банка России предупредили финансовые организации о высоком риске хакерских атак в преддверии новогодних праздников.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #хакеры #facebook #вирус
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