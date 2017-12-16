Бронированный чехол для ноутбука создали в США

Вашингтон, 16 декабря. Бронированный пуленепробиваемый чехол для ноутбука создали разработчики из Сан-Франциско. Проект своего изобретения они опубликовали на краудфандинговой платформе Kickstarter с целью собрать средства на запуск массового производства чехла.

Новинка изготовлена из сплава углеродного волокна и алюминия. Такой материал в 10 раз прочнее стали и в пять раз легче ее. Изобретатели сообщают, что в таком чехле ноутбук не пострадает при падении на пол и даже в том случае, если его переедет автомобиль.

Более того, утверждается, что чехол может стать альтернативой бронежилету: уникальный материал сможет остановить пулю. При этом внутри кейс имеет мягкую подкладку, что защитит ноутбук от царапин.

Пока чехол разработан для ноутбуков с диагональю 13 и 15 дюймов. Стоимость чехла в настоящее время составляет 269 долларов. Для запуска массового производства разработчики собирают сто тысяч долларов.