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Весь мир
Бронированный чехол для ноутбука создали в США
Весь мир
Бронированный чехол для ноутбука создали в США
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    Бронированный чехол для ноутбука создали в США

    14:54  16 Декабря 2017  /обновлено: 14:55  16 Декабря 2017
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    Бронированный чехол для ноутбука создали в США

    Вашингтон, 16 декабря. Бронированный пуленепробиваемый чехол для ноутбука создали разработчики из Сан-Франциско. Проект своего изобретения они опубликовали на краудфандинговой платформе Kickstarter с целью собрать средства на запуск массового производства чехла.

    Новинка изготовлена из сплава углеродного волокна и алюминия. Такой материал в 10 раз прочнее стали и в пять раз легче ее. Изобретатели сообщают, что в таком чехле ноутбук не пострадает при падении на пол и даже в том случае, если его переедет автомобиль.

    Более того, утверждается, что чехол может стать альтернативой бронежилету: уникальный материал сможет остановить пулю. При этом внутри кейс имеет мягкую подкладку, что защитит ноутбук от царапин.

    Пока чехол разработан для ноутбуков с диагональю 13 и 15 дюймов. Стоимость чехла в настоящее время составляет 269 долларов. Для запуска массового производства разработчики собирают сто тысяч долларов.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #ноутбук #чехол
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