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МИД РФ выясняет, почему США не поддерживают двойное замораживание вокруг КНДР
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    МИД РФ выясняет, почему США не поддерживают двойное замораживание вокруг КНДР

    15:16  16 Декабря 2017  /обновлено: 15:16  16 Декабря 2017
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    МИД РФ выясняет, почему США не поддерживают двойное замораживание вокруг КНДР

    Москва, 16 декабря. Москва интересуется у Вашингтона, почему госсекретарь США Рекс Тиллерсон не поддержал план о двойном замораживании вокруг КНДР.

    Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва пытается выяснить причины того, что Белый дом занял позицию, настроенную против плана о двойном замораживании вокруг КНДР.

    Накануне в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Соединенные Штаты не принимают условий для начала переговорного процесса с КНДР и не поддерживают план, предложенный Россией и Китаем, о «двойном замораживании» военной активности на Корейском полуострове.

    «Было бы хорошо еще узнать, по каким причинам США не поддерживают идею РФ и КНР о двойном замораживании военной активности», — заявил Рябков.

    Ранее отмечалось, что США и Южная Корея провели масштабные военные учения в данном регионе. Эксперты назвали это мероприятие «генеральной репетицией» предстоящих военных действий против Северной Кореи.

    МИД РФ выясняет, почему США не поддерживают двойное замораживание вокруг КНДР

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #кндр #сергей рябков #рекс тиллерсон
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