МИД РФ выясняет, почему США не поддерживают двойное замораживание вокруг КНДР

Москва, 16 декабря. Москва интересуется у Вашингтона, почему госсекретарь США Рекс Тиллерсон не поддержал план о двойном замораживании вокруг КНДР.

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва пытается выяснить причины того, что Белый дом занял позицию, настроенную против плана о двойном замораживании вокруг КНДР.

Накануне в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Соединенные Штаты не принимают условий для начала переговорного процесса с КНДР и не поддерживают план, предложенный Россией и Китаем, о «двойном замораживании» военной активности на Корейском полуострове.

«Было бы хорошо еще узнать, по каким причинам США не поддерживают идею РФ и КНР о двойном замораживании военной активности», — заявил Рябков.

Ранее отмечалось, что США и Южная Корея провели масштабные военные учения в данном регионе. Эксперты назвали это мероприятие «генеральной репетицией» предстоящих военных действий против Северной Кореи.